vonHS schrieb 11.08.26, 08:14

Die Streaming-Dienste der RTL Group wachsen weiter dynamisch und sind profitabel, meldet RTL heute Morgen mit den Zahlen zum ersten Halbjahr 2026.



Zudem wurde der Erwerb von Sky Deutschland (DACH) am 1. Juni 2026 endgültig abgeschlossen, so dass der Halbjahresbilanz der RTL Group nun auch Sky Deutschland für einen Monat nach der Vollkonsolidierung umfasst.



Diese Highlights der Zahlen hat RTL hervorgehoben:



– Der Gesamtumsatz stieg um 3,9 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro (H1/2025: 2,8 Milliarden Euro) und enthält ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 0,1 Prozent.



– Das Adjusted EBITA stieg auf eine Höhe von 239 Millionen Euro (H1/2025: 160 Millionen Euro); ohne den Gewinnbeitrag von Sky Deutschland stieg das Adjusted EBITA um 18 Millionen Euro, getrieben durch das Streaming-Geschäft und Fremantle – trotz der Programmkosten für die Fußball-Weltmeisterschaft bei der Groupe M6.



– Es gibt ein anhaltend dynamisches Wachstum der Streaming-Dienste der RTL Group: die Anzahl der bezahlten Abonnements stieg im Jahresvergleich um 20,7 Prozent auf 8,7 Millionen; der Streaming-Umsatz wuchs im ersten Halbjahr um 27,2 Prozent.



– Das Adjusted EBITA aus dem Streaming-Geschäft belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 31 Millionen Euro und soll im Gesamtjahr 2026 auf rund 100 Millionen Euro steigen (bisheriger Ausblick: rund 25 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro).



– Der TV-Werbeumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 4,0 Prozent, dagegen stieg der Digital-Werbeumsatz um 10,9 Prozent.



– RTL Deutschland und Groupe M6 bauten ihre TV-Werbemarktanteile und Zuschauer-Marktanteile aus



– Neuer Ausblick (einschließlich Sky Deutschland für Juni bis Dezember 2026): die RTL Group erwartet für das Gesamtjahr einen Gesamtumsatz von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro und ein Adjusted EBITA von rund 725 Millionen Euro – das steht im Einklang mit dem bisherigen Ausblick…



– Auch ein mittelfristiges Adjusted-EBITA-Ziel von 1 Milliarde Euro wurde bestätigt.



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