In Europa ist vielen Menschen bewusst, warum Investieren wichtig sein kann - doch nur 21 Prozent fühlen sich sehr sicher, Anlageentscheidungen eigenständig zu treffen. Das zeigt die neue Beyond-Access-Studie von Capital.com. In Deutschland zeigt sich ein differenziertes Bild: 18 Prozent fühlen sich beim Investieren in ETFs sehr sicher, mehr als in jedem anderen untersuchten EU-Markt. Gleichzeitig halten 55 Prozent eine kurze Bedenkzeit vor Abschluss einer Transaktion für hilfreich.

Deutsche haben europaweit das größte Vertrauen in ETFs: Mehrheit hält kurze Bedenkzeit vor Anlageentscheidungen für hilfreich Frankfurt am Main (ots) - Neue Capital.com-Studie unter 3.613 potenziellen Anlegern zeigt: Deutschland liegt beim Vertrauen in ETFs vorn. Zugleich wünschen sich viele Befragte mehr Klarheit und Zeit vor einer Anlageentscheidung.

Die Studie befragte 3.613 potenzielle Anleger im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Spanien, Polen, den Niederlanden und weiteren EU-Märkten. Sie legt nahe, dass die Herausforderung nicht allein im Zugang zu Anlagen liegt, sondern auch darin, wie Menschen Informationen, Risiken und Unterstützung im Moment der Entscheidung erleben.



Europaweit sorgen sich 54 Prozent, eine Anlageentscheidung später zu bereuen. 47 Prozent stellen ihre Entscheidungen häufig im Nachhinein infrage; die Hälfte fühlt sich von der verfügbaren Menge an Anlageinformationen überfordert. Zwei Drittel sagen, klare Erklärungen würden ihre Angst vor dem Investieren verringern. Eine klare Risikoerklärung vor einer Entscheidung wäre für 64 Prozent hilfreich.



Deutschland verbindet vergleichsweise hohes Produktvertrauen mit dem Wunsch nach mehr Orientierung: Neben ETFs fühlen sich deutsche Befragte auch beim Investieren in Aktien häufiger sehr sicher als der europäische Durchschnitt. 61 Prozent sagen, eine einfache Zusammenfassung dazu, warum eine Anlage geeignet sein könnte oder nicht, wäre hilfreich; 53 Prozent nennen einen Risikohinweis auf einer Online-Plattform. 52 Prozent fühlen sich emotional auf einen Rückgang ihrer Anlagen vorbereitet.



Christoforos Soutzis, CEO Europe von Capital.com, sagte zu den Rentenreformen:

"Das Altersvorsorgedepot und die geplante Frühstart-Rente werden viele deutsche Sparer dazu veranlassen, erneut zu prüfen, ob Investieren einen Platz in ihrer langfristigen Planung haben sollte. Die Frage, die unsere Studie stellt, lautet: Was passiert, wenn Menschen bereits investiert sind? Deutsche Anleger fallen schon heute durch ihr Vertrauen in ETFs und Aktien auf. Der nächste Test kommt, wenn sich die Kurse bewegen und eine wohlüberlegte Entscheidung beibehalten oder überprüft werden muss. Über den Zugang hinauszublicken bedeutet, dem Umfeld, in dem diese nächste Entscheidung getroffen wird, mehr Aufmerksamkeit zu schenken."

Die Beyond-Access-Studie kombinierte eine Online-Befragung mit der Analyse offener Antworten. Die Befragung fand vom 18. bis 31. März 2026 statt. In Deutschland wurden 501 potenzielle Anleger befragt. Unterschiede von wenigen Prozentpunkten zwischen Märkten sind als indikativ zu betrachten.

Der vollständige Beyond-Access-Bericht mit länderübergreifenden Vergleichen und Daten auf Länderebene sowie Methodik steht hier zum Download bereit: https://ots.de/Ln4Nlw



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