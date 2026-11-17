RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro
ANALYSE-FLASH
- RBC bestätigt Outperform mit Kursziel von 40 Euro
- Viele Vorfälle stammen aus den Jahren 2007 bis 2025
- Kurzfristig zählt der Umgang des Managements mit Berichten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform"belassen. In der Mehrheit der thematisierten Vorfälle handele es sich um solche der Jahre 2007 bis 2025, schrieb Anke Reingen in ihrer ersten Stellungnahme am Dienstag. Auf kurze Sicht komme es nun darauf an, wie sich die Deutsche Bank bezüglich der in den Medien geschilderten Vorgänge weiterentwickelt und wie sehr das Management diese Entwicklung vorangetrieben habe. Die geschilderten Vorgänge lägen in der Vergangenheit und dürften mithin weitgehend bekannt sein, so die Expertin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST
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Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 40 Euro
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Wen interessiert das? Wer bei 10€ eingestiegen ist hat nichts falsch gemacht. Dein seit Jahrzehnten anhaltende stumpfe immer wiederkehrende Gelaber interessiert keinen hier. Umme 10, Umme 20 , Umme 30. du weisst dass och bei unter 10€ eingestiegen bin - das war die Umme 10 deiner frühkindlichen Phase. Und selbst das interessiert keinen hier. In 5 Jahren Umme 50 mit Dividende reicht mir