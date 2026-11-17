JPMorgan belässt Springer Nature auf 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt Springer Nature auf Overweight
- Forschung wächst bei Springer Nature sehr stark
- Ebit übertrifft Konsensschätzung um sechs Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Wissenschafts- und Fachverlag sei im Segment Forschung stark gewachsen, schrieb Daniel Kerven in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Auch die Segmente Erziehung und zum geringeren Teil auch Gesundheit seien umsatzmäßig gewachsen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:01 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 22,95 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Springer Nature zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +4,35 %/+39,13 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 32,40 Euro