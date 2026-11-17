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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 22,95 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Springer Nature zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +4,35 %/+39,13 % bedeutet.