Börsenstart Europa - 17.11. - AT 20 schwach -0,65 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:14) bei 26.401,50 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +1,19 %, Siemens Energy +1,06 %, Zalando +0,99 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -4,66 %, Rheinmetall -2,20 %, GEA Group -1,96 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:05) bei 30.289,43 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: RTL Group +3,38 %, K+S +1,24 %, Bechtle +1,18 %
Flop-Werte: Lanxess -3,81 %, TKMS -2,77 %, ThyssenKrupp -2,75 %
Der TecDAX steht bei 4.043,43 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +1,19 %, Bechtle +1,18 %, United Internet +0,72 %
Flop-Werte: OHB -2,69 %, Ottobock -2,62 %, HENSOLDT -2,23 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.296,09 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +1,19 %, Siemens Energy +1,06 %, BBVA +0,94 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -4,66 %, Rheinmetall -2,20 %, Nokia -2,16 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:54) bei 6.590,22 PKT und fällt um -0,65 %.
Top-Werte: DO & CO +2,31 %, Mayr-Melnhof Karton +2,31 %, STRABAG +0,95 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,74 %, Lenzing -3,18 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:55) bei 15.128,87 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,84 %, Alcon +0,54 %, Logitech international +0,34 %
Flop-Werte: Amrize -0,68 %, UBS Group -0,68 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.760,00 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
Top-Werte: Allwyn +2,61 %, Euronext Athens Holding +1,79 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,72 %
Flop-Werte: Public Power -4,55 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,38 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,07 %
Chart
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