Mediation zwischen Lufthansa und Piloten ohne Einigung
- Mediation im Lufthansa-Tarifkonflikt endet ergebnislos
- Lufthansa bietet bis 2033 bis zu 1.000 Neueinstellungen
- Vorerst drohen trotz ungelöstem Konflikt keine Streiks
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten schwelt weiter. Eine Mediation zur Beilegung ist nach Angaben beider Seiten ohne Ergebnis beendet worden. Erneute Streiks bei der größten deutschen Fluggesellschaft drohen aber zunächst nicht, weil Gewerkschaft und Airline jeweils Perspektiven für weitere Verhandlungen aufgemacht haben.
Die Vereinigung Cockpit (VC) will nach eigenen Angaben mit einer vom Mediator vorgeschlagenen Lösungssystematik ein Eckpunktepapier ausgestalten und konkretisieren. Das Unternehmen habe allerdings Gespräche auf dieser Grundlage abgelehnt.
Neues Angebot des Unternehmens
Die Lufthansa ihrerseits legte ein neues Angebot zur Beilegung der Tarifkonflikte vor und will den unterbrochenen Schlichtungsprozess fortsetzen. Das Angebot eröffne den Piloten die Perspektive auf bis zu 1.000 Neueinstellungen bis Ende 2033 und entsprechend jährlich bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen, teilte das Unternehmen mit. Zudem sind Einmalzahlungen, Gehaltserhöhungen erst ab 2029 und kostenneutrale Neuregelungen bei den Betriebsrenten enthalten. Für Pilotinnen und Piloten der im April geschlossenen Regionaltochter Lufthansa Citylines solle es konkrete Beschäftigungsperspektiven geben.
Lufthansa beruft sich ausdrücklich auf Empfehlungen der Schlichter Roland Koch und Bodo Ramelow, die vor der Mediation versucht hatten, die Konflikte beizulegen. Die VC-Tarifkommission kritisiert das Vorgehen: Der Arbeitgeber komme "jetzt mit einem eigenen Vorschlag um die Ecke, als hätte es sieben Monate Gespräche nicht gegeben", erklärt der Vorsitzende Arne Karstens. Nur weil dem Arbeitgeber das Ergebnis nicht gefalle, könne er nicht im Nachhinein Mediator und Mediationsprozess infrage stellen. Die VC setzte dem Unternehmen eine Frist bis zum 23. November.
Der Konflikt schwelt schon länger. Beim Streit um hohe Produktionskosten bei der Stammgesellschaft geht es auch um die Strategie des Vorstands, Flugzeuge und damit Crews in Flugbetriebe zu verlagern, in denen niedrigere Tarifbestimmungen gelten. Die VC hat ihre Mitglieder im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zu Streiks aufgerufen. Auch während des Festakts zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa im April fielen hunderte Flüge aus./ceb/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
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3.) Ticketpreise wurden erhöht dementsprechend bei fallenden Kerosinpreisen Mehreinnahmen
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Ich bleibe optimistisch
Dass Fuel hedging bei so hohen Preisen für Kerosin nicht mehr viel bringt, bzw. im Falle von fallenden Tagespreisen sogar Verluste einbringen ist schon klar.
Grundsätzlich ist die Aktie niedrig bewertet, bei einem andere Umfeld sind durchaus 50% höhere Kurse zu rechtfertigen. LH hat strategisch ihre Positionen immer wieder verbessert. Auch die neuen Flugzeuge werden das Gewicht der Ölpreise weiter mindern. Im Cargobereich wird inzwischen gut verdient. Auch Eurowings ist zunehmend erfolgreich. Da passt schon vieles zusammen.
Man hat die Wahl draußen zu bleiben und abzuwarten oder spekulativ jetzt zu kaufen, bevor der Himmel sich öffnet. Geschmackssache. Ich bin seit Jahren drin, bleibe drin und bleibe zuversichtlich.