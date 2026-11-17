- Kaum einer von fünf Erwerbstätigen kann sich ein High-End- Smartphone im klassischen "0 Euro"-Kombitarif noch leisten.

Wien (APA-ots) - - Smartphone-Leistbarkeitsindex, errechnet von durchblicker im Auftrag von Drei zeigt: Preise für Top-Geräte um rund 30 Prozent stärker gestiegen als Einkommen.

- Alte Tarifmodelle stoßen an Grenzen. Drei setzt mit Handyfreiheit und neuem Eintauschvorteil auf längere Nutzung und

Wiederverwertungskreislauf.



Immer teurere Smartphones werden für immer mehr Konsument:innen zum Problem. Laut GfK/NielsenIQ ist der durchschnittliche Smartphonepreis in Österreich seit 2020 um rund 44 Prozent von etwa 450 auf 650 Euro gestiegen. Seit dem Start des neuen iPhones im September dieses Jahres geben inzwischen vier von zehn Handy-Neukäufer:innen mehr als 1.000 Euro für ein neues Smartphone aus. Nur die Hälfte von ihnen kann sich ein solches Gerät aber mit den klassischen

Kombitarifmodellen auf Dauer leisten, zeigt ein neuer Smartphone- Leistbarkeitsindex, den das Verbraucherportal durchblicker im Auftrag von Drei errechnet hat.



Gerade vor Weihnachten werden die neuen Topgeräte jedes Jahr intensiv in den Kombitarifen um "0 Euro" beworben. Die Kosten für die Geräte sind in diesen Tarifen vollständig inkludiert. Die Preise für Smartphones sind über die Jahre jedoch um ein Drittel stärker gestiegen als die Einkommen. Dadurch sprengen die traditionellen Tarifmodelle im Falle der Top-Geräte mittlerweile bei vier von fünf Erwerbstätigen das laufende Monatsbudget, so die ernüchternde Erkenntnis des neuen Leistbarkeitsindex.



Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Der Kostentreiber in der Telekommunikation hat sich verschoben. Die Tarife sind um fast die Hälfte billiger, die Smartphones um fast die Hälfte teurer geworden. Wir wollen verhindern, dass neue Technologie die Menschen finanziell ins Schleudern bringt oder nur für Spitzenverdiener zugänglich bleibt. Die neuen Smartphones sind nicht nur deutlich teurer, sondern auch deutlich leistungsstärker und langlebiger. Die alten Kombitarife haben deshalb ausgedient. Die Lösung liegt in der längeren Nutzung der Geräte und in der Rückführung der Altgeräte in den Wiederverwertungskreislauf."



Bei Drei entscheiden sich mittlerweile vier von fünf Smartphone- Neukund:innen für ein neues Tarifmodell. Sie müssen das Smartphone nicht mehr über zwei Jahre voll abbezahlen, sondern können es nach 24 Monaten gegen ein neues eintauschen oder es automatisch zu einem günstigeren Monatspreis weiter nutzen.



Zwtl.: Smartphone-Leistbarkeitsindex: Max. 1,5 % des monatlichen Nettoeinkommens für Handy



Wie leistbar ist ein "0 Euro"-Smartphone in den klassischen Kombitarifen noch? Der von Drei beauftragte Index hat dafür die Kosten für Gerät und Mobilfunktarif der Einkommensentwicklung gegenübergestellt. Je nach Einkommenshöhe sollte demnach der Neupreis eines Smartphones - umgelegt auf 24 Monate - innerhalb des Kombitarifs 0,5 bis 1,5 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens nicht übersteigen.



Das Ergebnis: Erwerbstätige mit Durchschnittseinkommen müssten heute mindestens um die Hälfte mehr verdienen, um sich ein neues iPhone 18 Pro in einem klassischen Vertragsmodell leisten zu können. Erschwinglich ist ein traditioneller Kombitarif mit einem derartigen Gerät um 1.500 Euro aufwärts nur noch für 18 Prozent der Erwerbstätigen. Die jüngsten Preissprünge haben den Kreis derer, die sich ein Top-Smartphone auf diese Weise sinnvoll leisten können, damit in nur zwei Jahren um fast ein Drittel verkleinert.

Günter Lischka, CCO von Drei: "Ein Smartphone um 0 Euro im Kombitarif bedeutete bisher meist, dass die Kosten für das Gerät vom Betreiber im Tarif kalkulatorisch über 24 Monate verteilt wurden. Bei Gerätepreisen von rund 1.500 Euro und mehr stößt dieses Tarifmodell im Topsegment für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten an seine Grenzen. Eine längere Nutzung und der Verkauf des alten, noch brauchbaren Geräts beim Umstieg auf das Nachfolgemodell können den Budgetspielraum bei entsprechender Tarifgestaltung aber um etwa die Hälfte erhöhen. Auch Top-Smartphones rücken damit für die meisten wieder in den leistbaren Bereich."



Zwtl.: Handyfreiheit: Länger nutzen, nur Differenz zum Wiederverkaufswert zahlen



Genau hier setzt die vor rund 500 Tagen gestartete Handyfreiheit an: Kund:innen können das Smartphone nach 24 Monaten eintauschen und bezahlen mit ihrem Tarif von Beginn ab nur die Differenz zum Wiederverkaufswert. Das alte Gerät wird aufbereitet und weiterverwendet, statt in der Schublade zu enden. Wer das Smartphone weiter nutzt, zahlt weniger - der Monatspreis sinkt nach 24 und nach 36 Monaten automatisch. Besonders gefragt ist die Handyfreiheit bei Premiumgeräten wie Apple iPhone, Samsung Galaxy S und vivo X. Alle Details unter: www.drei.at/freiheit .



Zwtl.: Drei Eintauschvorteil



Seit 5. November können alle bestehenden und neuen Drei- Vertragskund:innen zusätzlich ihr bisheriges Smartphone in Drei Shops oder online eintauschen, unabhängig davon, wo es gekauft wurde. Der Wert wird auf der nächstmöglichen Rechnung gutgeschrieben. Im Weihnachtsangebot, das bis 27. Jänner 2027 läuft, kommt bei ausgewählten Geräten zusätzlich ein X-Mas-Bonus dazu. Alle Details unter: www.drei.at/eintauschvorteil und www.drei.at/xmas .

Zwtl.: Über den Smartphone-Leistbarkeitsindex



Der Smartphone-Leistbarkeitsindex wurde von Drei definiert und von der Vergleichsplattform durchblicker berechnet. Basis ist der Neupreis des jeweils aktuellen Smartphones im Verhältnis zum monatlichen Nettoeinkommen der unselbstständig Erwerbstätigen. Als Obergrenze für die Gerätekosten in Kombitarifen gelten je nach Einkommen 0,5 bis 1,5 Prozent des Nettoeinkommens - in Anlehnung an 40 Prozent Schuldendienstquote (DSTI) als Richtwert für die Haushaltskostenrechnung. Die Leistbarkeitsquote zeigt den Anteil der Erwerbstätigen, deren Einkommen die Obergrenze von 1,5 Prozent erfüllt.



Zwtl.: Ergebnisse im Detail



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Ein iPhone 18 Pro - in der kleinsten Speichervariante mit 256 GB für 1.449 Euro erhältlich - kostet im Kombitarif auf 24 Monate umgelegt rund 61 Euro im Monat allein für das Gerät. Sollen diese Kosten - wie empfohlen - nicht mehr als 1,5 Prozent des Nettoeinkommens ausmachen, erfordert dies ein Nettoeinkommen von rund 4.000 Euro im Monat.



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Durchschnittsverdienende mit rund 2.500 Euro netto im Monat sollten vertretbar maximal 38 Euro im Monat für ein Smartphone ausgeben. Nimmt man im Kombitarif ein "0 Euro"-Handy, sollte das im Handel höchstens 900 Euro kosten.



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Nutzt ein Durchschnittsverdiener sein Smartphone 36 statt 24 Monate, erhöht sich das maximal sinnvolle Gerätebudget - bei entsprechender Berücksichtigung im Tarif - auf 1.350 Euro. Wird auch noch der Erlös eines etwaigen Wiederverkaufs des Geräts nach Gebrauch mitkalkuliert, kommt dieser Restwert noch hinzu.



Zusammengefasst: Die 5 wichtigsten Fakten zum Smartphone- Leistbarkeitsindex für Österreich, errechnet vom Vergleichsportal durchblicker im Auftrag von Hutchison Drei Austria, veröffentlich am 17.11.2026.



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Laut GfK/NielsenIQ ist der durchschnittliche Smartphonepreis in Österreich seit 2020 um rund 44 Prozent von etwa 450 auf 650 Euro gestiegen. Seit dem Start des neuen iPhones im September 2026 geben inzwischen vier von zehn Handy-Neukäufer:innen über 1.000 Euro für ein neues Smartphone aus. Nur die Hälfte von ihnen kann sich ein solches Gerät mit den klassischen Kombitarifmodellen auf Dauer leisten.



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Nachdem die Preise für Smartphones über die Jahre um 30 Prozent stärker gestiegen sind als die Einkommen, sprengen die monatlichen Kosten für die neuen Top-Smartphones mit Neupreisen um 1.500 Euro aufwärts bei vier von fünf Erwerbstätigen das laufende Monatsbudget. Sinnvoll erschwinglich ist ein traditioneller Kombitarif mit einem derartigen Gerät um "0 Euro" inkludiert nur noch für 18 Prozent der Erwerbstätigen.



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Die neuen Smartphones sind nicht nur deutlich teurer, sondern auch signifikant leistungsstärker und langlebiger. Die Lösung liegt deshalb in der längeren Nutzung der Geräte und in der Rückführung der Altgeräte in den Wiederverwertungskreislauf.



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Wird ein Smartphone um 1.449 Euro 36 statt 24 Monate genutzt, sinken die rechnerischen monatlichen Gerätekosten von rund 60 auf rund 40 Euro. Wird in der Rechnung nach drei Jahren ein Restwert von 30 Prozent des Neupreises berücksichtigt, steigt der Anteil jener, die sich ein Top-Smartphone leisten können, auf 64 Prozent. Mit dem zusätzlichen Wert eines eingetauschten Altgeräts kann er je nach Eintauschwert auf bis zu 76 Prozent steigen.



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Mit der Handyfreiheit bietet Drei einen Tarif, bei dem Konsument:innen das neue Smartphone nicht mehr über zwei Jahre voll abbezahlen müssen, sondern es nach 24 Monaten zurückgeben oder automatisch zu einem günstigeren Tarif weiter nutzen können. Vier von fünf Smartphone-Neukund:innen entscheiden sich mittlerweile für dieses Tarifmodell.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf http://www.drei.at



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Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Petra Jakob, Head of Corporate Communication

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