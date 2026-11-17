Mehr als 200 Journalisten werteten die Unterlagen im Rahmen des Rechercheprojekts Barracuda aus. Beteiligt waren unter anderem der Spiegel, das ZDF, die Financial Times und die New York Times. Den Berichten zufolge soll die Deutsche Bank wiederholt interne Warnungen übergangen haben, um lukrative Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten oder neue Kunden zu gewinnen.

Ein gewaltiges Datenleck erschüttert die Deutsche Bank. Mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter über neun Millionen E-Mails, sind nach Angaben internationaler Medien an Journalisten gelangt. Die Recherchen offenbaren mutmaßliche Kontrollversäumnisse und fragwürdige Geschäfte mit russischen Oligarchen, dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Die Aktie der Deutschen Bank brach am Dienstag auf Tradegate zeitweise um knapp sechs Prozent auf unter 31 Euro ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders heikel sind die Russlandgeschäfte. Noch Ende 2020 soll das Geldhaus geplant haben, seine Einnahmen aus dem Geschäft mit vermögenden russischen Kunden bis 2023 von 28 auf 50 Millionen Euro zu steigern. Dafür habe die Bank eine Liste der 200 reichsten Russen erstellt, darunter zahlreiche Personen mit engen Verbindungen zum Kreml. Externe Anwälte und interne Experten für Finanzkriminalität hatten bereits vor erheblichen Risiken gewarnt.

Auch die Geschäftsbeziehungen zu Jeffrey Epstein geraten erneut ins Visier. Den Medienberichten zufolge reichte die Deutsche Bank 2019 in den USA Verdachtsmeldungen zu Transaktionen im Gesamtwert von 582 Millionen US-Dollar (rund 500 Millionen Euro) im Zusammenhang mit Epstein verbundenen Gesellschaften ein. Zudem soll das Institut 2017 versehentlich Steuerunterlagen von Donald Trump verschickt haben.





Die Deutsche Bank erklärte, sie rechne nicht mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Die betreffenden Sachverhalte lägen teilweise bis zu zwei Jahrzehnte zurück und seien, soweit relevant, gemeinsam mit den Regulierungsbehörden aufgearbeitet worden. Zwischen 2019 und 2025 habe das Institut sieben Milliarden Euro in seine Kontrollsysteme investiert. "Wir sind heute eine andere Bank", betonte das Geldhaus.

Für Vorstandschef Christian Sewing kommen die Enthüllungen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Seit dem Zwischentief im Oktober hatte sich die Aktie in der Spitze um mehr als 23 Prozent erholt, gestützt durch die starken Quartalszahlen.

Das Datenleck trifft die Deutsche Bank damit mitten in ihrer operativen Erfolgsgeschichte. Während die Ertragsentwicklung für den Konzern spricht, könnten neue regulatorische Untersuchungen oder Rechtsrisiken den wiedergewonnenen Bewertungsspielraum der Aktie einschränken. Entscheidend ist, ob die Enthüllungen tatsächlich nur bereits aufgearbeitete Altfälle betreffen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,09 % und einem Kurs von 30,93EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.





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Gina Moesing

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