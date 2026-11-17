Buffetts Nachfolger setzt auf eine Branche, der die Käufer weglaufen!
Milliarden aus Banken gezogen
Greg Abel krempelt das Depot von Berkshire Hathaway um. Ausgerechnet in einer Branche, deren Verkaufszahlen auf ein 16-Jahres-Tief gefallen sind, hat er eine Beteiligung nahezu verdoppelt.
- Berkshire verdoppelt trotz Krise Lennar-Anteil
- Bankaktien verkauft und Delta-Beteiligung erhöht
- Berkshire setzt weiter auf angeschlagene Branchen
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Berkshire Hathaway setzt unter Warren Buffetts Nachfolger Greg Abel verstärkt auf den angeschlagenen US-Immobilienmarkt und stößt im großen Stil Bankaktien ab. Der Mischkonzern reduzierte im dritten Quartal seine Beteiligung am Finanzdienstleister Capital One um fast 62 Prozent und verkaufte Aktien der Bank of America im Wert von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro). Gleichzeitig verdoppelte Berkshire seinen Bestand an A-Aktien des US-Hausbauers Lennar nahezu. Das geht aus der am Montag veröffentlichten 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.
Die Lennar-Beteiligung umfasst inzwischen rund 26 Millionen A-Aktien im Wert von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar. Berkshire baut damit sein Immobilienengagement ausgerechnet in einer Phase aus, in der die US-Immobilienverkäufe laut MarketWatch im Oktober auf den niedrigsten Stand seit 16 Jahren gefallen sind. Hypothekenzinsen von rund sieben Prozent schrecken potenzielle Käufer ab, während steigende Material- und Personalkosten die Margen der Hausbauer belasten.
Auch bei Delta Air Lines griff Berkshire während eines Kursrückgangs zu. Der Konzern erwarb 7,13 Millionen zusätzliche Aktien und erhöhte seinen Bestand damit um rund zwölf Prozent. Die Beteiligung war Ende September 5,37 Milliarden US-Dollar wert. Delta hatte im dritten Quartal elf Prozent an der Börse verloren und im Oktober wegen steigender Treibstoffkosten seine Jahresgewinnprognose gesenkt. Seit Beginn des vierten Quartals legte die Aktie allerdings um 3,8 Prozent zu, während der S&P 500 rund 3,1 Prozent verlor.
Neu im Portfolio ist das italienische Softwareunternehmen Bending Spoons mit rund 20,7 Millionen Aktien im Wert von 689 Millionen US-Dollar. Auch beim US-Warenhauskonzern Macy’s stockte Berkshire auf. Die Beteiligung am Internetdienstleister Verisign wurde dagegen um rund ein Drittel reduziert, die an der Supermarktkette Kroger um etwa zehn Prozent.
Insgesamt belief sich der Wert des offengelegten Aktienportfolios Ende September auf rund 304 Milliarden US-Dollar. Apple blieb mit knapp 76 Milliarden US-Dollar die größte Beteiligung. Auf die fünf größten Positionen – Apple, American Express, Coca-Cola, Alphabet und Bank of America – entfielen rund 68 Prozent des Portfolios.
Die jüngsten Umschichtungen zeigen, dass Berkshire auch unter Greg Abel an Buffetts Strategie festhält, gezielt in angeschlagenen Branchen zu investieren. Gerade das verstärkte Engagement bei Hausbauern und Fluggesellschaften birgt angesichts hoher Zinsen und Energiekosten jedoch erhebliche Risiken. Entscheidend für den Erfolg dieser Investitionen dürfte sein, wie schnell sich die Nachfrage in beiden Branchen erholt.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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