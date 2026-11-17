Die Lennar -Beteiligung umfasst inzwischen rund 26 Millionen A-Aktien im Wert von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar. Berkshire baut damit sein Immobilienengagement ausgerechnet in einer Phase aus, in der die US-Immobilienverkäufe laut MarketWatch im Oktober auf den niedrigsten Stand seit 16 Jahren gefallen sind. Hypothekenzinsen von rund sieben Prozent schrecken potenzielle Käufer ab , während steigende Material- und Personalkosten die Margen der Hausbauer belasten.

Berkshire Hathaway setzt unter Warren Buffetts Nachfolger Greg Abel verstärkt auf den angeschlagenen US-Immobilienmarkt und stößt im großen Stil Bankaktien ab. Der Mischkonzern reduzierte im dritten Quartal seine Beteiligung am Finanzdienstleister Capital One um fast 62 Prozent und verkaufte Aktien der Bank of America im Wert von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro). Gleichzeitig verdoppelte Berkshire seinen Bestand an A-Aktien des US-Hausbauers Lennar nahezu. Das geht aus der am Montag veröffentlichten 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch bei Delta Air Lines griff Berkshire während eines Kursrückgangs zu. Der Konzern erwarb 7,13 Millionen zusätzliche Aktien und erhöhte seinen Bestand damit um rund zwölf Prozent. Die Beteiligung war Ende September 5,37 Milliarden US-Dollar wert. Delta hatte im dritten Quartal elf Prozent an der Börse verloren und im Oktober wegen steigender Treibstoffkosten seine Jahresgewinnprognose gesenkt. Seit Beginn des vierten Quartals legte die Aktie allerdings um 3,8 Prozent zu, während der S&P 500 rund 3,1 Prozent verlor.

Neu im Portfolio ist das italienische Softwareunternehmen Bending Spoons mit rund 20,7 Millionen Aktien im Wert von 689 Millionen US-Dollar. Auch beim US-Warenhauskonzern Macy’s stockte Berkshire auf. Die Beteiligung am Internetdienstleister Verisign wurde dagegen um rund ein Drittel reduziert, die an der Supermarktkette Kroger um etwa zehn Prozent.

Insgesamt belief sich der Wert des offengelegten Aktienportfolios Ende September auf rund 304 Milliarden US-Dollar. Apple blieb mit knapp 76 Milliarden US-Dollar die größte Beteiligung. Auf die fünf größten Positionen – Apple, American Express, Coca-Cola, Alphabet und Bank of America – entfielen rund 68 Prozent des Portfolios.

Die jüngsten Umschichtungen zeigen, dass Berkshire auch unter Greg Abel an Buffetts Strategie festhält, gezielt in angeschlagenen Branchen zu investieren. Gerade das verstärkte Engagement bei Hausbauern und Fluggesellschaften birgt angesichts hoher Zinsen und Energiekosten jedoch erhebliche Risiken. Entscheidend für den Erfolg dieser Investitionen dürfte sein, wie schnell sich die Nachfrage in beiden Branchen erholt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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