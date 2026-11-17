Das VCS3020X von Frequentis wurde für das Next Generation ATM System-Programm am Zayed International Airport ausgewählt. Als bedeutender globaler Knotenpunkt, der den internationalen Flugverkehr zwischen Europa, Asien und Afrika verbindet, ist der Zayed International Airport auf eine zuverlässige und abgesicherte Sprachkommunikation angewiesen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Wien (IRW-Press/17.11.2026) - * Neues System wird Tower- und Anflugteams mit sicherheitskritischer Sprachkommunikation an 129 Arbeitsplätzen unterstützen * Eine Haupt- und eine Notfallplattform stärken die Betriebskontinuität und gewährleisten die tägliche Flughafenkontrolle

In Kooperation mit Indra als Hauptauftragnehmer für die Lieferung des Systems ermöglicht das VCS sicherheitskritische Sprachkommunikation zwischen Lots:innen, Pilot:innen und operativen Partner:innen und ist darauf ausgelegt, die maximale Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Durch den Einsatz vollständig voneinander unabhängiger Haupt- und Ausweichplattformen stärkt der Flughafen die Betriebskontinuität und minimiert das Risiko von Betriebsunterbrechungen.

Da die Luftfahrtinfrastruktur immer komplexer wird, ist der Schutz der Kommunikationssysteme ebenso wichtig wie die Gewährleistung ihrer Verfügbarkeit. Dieses duale Plattformsystem stärkt sowohl die Resilienz als auch die Cybersicherheit von Abu Dhabis Flugsicherungsbetrieb und gibt Fluglots:innen die Gewissheit, dass die Kommunikation jederzeit sicher und unterbrechungsfrei funktioniert.

Das Frequentis VCS3020X ist eines der am besten bewährten und funktional umfangreichsten ATM-Sprachkommunikationssysteme weltweit. Es verbindet unübertroffene Ausfallsicherheit mit einer leistungsstarken VoIP-Technologie. Das System ist gegen Cyberbedrohungen geschützt, was sicherere, unterbrechungsfreie Kommunikation für Flugsicherungsteams selbst in den herausforderndsten Situationen gewährleistet und so einen stabilen und effizienten Flughafenbetrieb direkt unterstützt. Es wird auch zentrale Überwachungs- und Aufzeichnungsfunktionen beinhalten, wodurch technische Teams die Systemaktivität beobachten und betriebliche Aktivitäten, Veränderungen oder unerwartete Vorfälle oder Zwischenfälle effizienter untersuchen können.