KÖLN, Deutschland, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Guide hat auf der „Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026" in Köln offiziell die fortschrittliche Wärmebildkamera der FAST-Serie vorgestellt. Als einer der Hauptredner im Messeforum stellte Guide den Fachbesuchern seine neueste Innovation vor und markierte damit einen spannenden Moment bei der Markteinführung der Serie.

Die Markteinführung stieß bei den Messebesuchern auf großes Interesse, die gespannt darauf waren, die neuesten Bildgebungstechnologien und intelligenten Inspektionsfunktionen der Kamera kennenzulernen. Am Stand von Guide machten Fachleute Halt, um die FAST-Serie hautnah zu erleben, ihre KI-gestützten Funktionen zu erkunden und ihr Potenzial in den Bereichen elektrische Inspektionen, industrielle Instandhaltung, HLK-Diagnostik, Gebäudeinspektionen und Automobilanwendungen zu erörtern.

Die FAST-Serie wurde entwickelt, um Inspektionen vor Ort klarer, schneller und intelligenter zu gestalten, und kombiniert fortschrittliche Wärmebildtechnik mit intelligenten Werkzeugen. Die Serie umfasst vier Modelle mit unterschiedlichen Infrarotauflösungen: F2 (256 × 192), F3 (320 × 240), F4 (480 × 360) und F6 (640 × 480) und bietet damit flexible Optionen für vielfältige Inspektionsanforderungen.

Fortschrittliche Bildgebung: Mehr thermische Details sichtbar machen

Ausgestattet mit 4-facher Echtzeit-Superauflösung (SR), einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz und der ApexVision-Technologie mit einem NETD von ≤15 mK hilft die FAST-Serie Anwendern dabei, feine thermische Details zu erfassen und subtile Temperaturunterschiede sichtbar zu machen. Ihr 4,1-Zoll-Touchscreen bietet ein großzügiges Anzeigeerlebnis, während der neue MIX-Bildmodus thermische Informationen in Bereichen mit erhöhten Temperaturen über Bilder im sichtbaren Licht legt und Anwendern so hilft, potenzielle Hotspots zu identifizieren, ohne dass visuelle Details der Umgebung verloren gehen.

Reibungsloser Betrieb: Basierend auf Android 15.0

Aufbauend auf Android 15.0 bietet die FAST-Serie ein reaktionsschnelles und intuitives Bedienerlebnis. Ein 40-Meter-Laser-Entfernungsmesser, eine Schnellladung auf 90 % in etwa 1,5 Stunden sowie eine Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden unterstützen zudem effiziente Inspektionen vor Ort in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen.

Intelligente Inspektion: KI-gestützte Anschlusserkennung

Die FAST-Serie vereinfacht elektrische Inspektionen durch KI-gestützte Anschlusserkennung. Ihr maßgeschneiderter KI-Algorithmus erkennt und markiert automatisch mehrere Anschlüsse auf dem Wärmebild, wodurch manuelles Markieren und das Einrichten von Messpunkten entfallen. Angetrieben von einem integrierten KI-Prozessor arbeitet das Gerät offline und kann ausgewählte Anschlüsse sogar aus einer Entfernung von 1,5 m erkennen, wodurch Inspektionen schneller und effizienter werden.

Erleben Sie die FAST-Serie auf der Messe

Unter dem Motto „FAST On-Site. Thermal Insight." vereint die FAST-Serie fortschrittliche Bildgebung, reibungslose Bedienung und intelligente Inspektionsfunktionen, um Fachleute aus verschiedenen Branchen zu unterstützen.

Guide lädt Fachleute aus der Branche ein, die neue Serie in Köln zu erleben.

Datum: 17. bis 19. November 2026

Stand: Halle 10.1, Stand 3007

Weitere Informationen finden Sie unter www.guideir.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/guide-stellte-die-warmebildkamera-der-fast-serie-vor-und-setzt-damit-neue-maWstabe-bei-der-inspektion-vor-ort-302931787.html