Bertelsmann wächst dank Büchern, Musik und Streaming
- Bertelsmann steigert Neunmonatsumsatz um 8,9 Prozent
- RTL wächst dank Streaming und Sky, TV-Werbung sinkt
- Übernahmen und Milliardeninvestitionen treiben den Ausbau
GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Bertelsmann hat in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Gütersloh mitteilte. Das ist nach Konzernangaben ein Höchstwert für die ersten neun Monate eines Jahres.
Zum Wachstum trugen unter anderem das Buchgeschäft mit Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG und der Dienstleister Arvato sowie die Bildungssparte Bertelsmann Education Group und Bertelsmann Investments bei. Auch ohne die Effekte von Firmenübernahmen und Wechselkursschwankungen legte der Umsatz um 6,4 Prozent zu.
"Mit einem organischen Umsatzwachstum von 6,4 Prozent haben wir uns in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld gut geschlagen", sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe.
Mehr Streaming-Abos, weniger Fernsehwerbung
Bei der zu Bertelsmann gehörenden RTL Group wächst das Streaming-Geschäft weiter, während die Einnahmen aus klassischer Fernsehwerbung zurückgehen. Während immer mehr Menschen für Streaming-Angebote bezahlen, steht die klassische Fernsehwerbung weiter unter Druck.
Die RTL Group, zu der unter anderem RTL, Vox und der Streamingdienst RTL+ gehören, steigerte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten um gut 15 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Dazu trug auch die Übernahme des Bezahlsenders Sky Deutschland im Juni bei. Organisch, also ohne Übernahmen und Wechselkurseffekte, legte der Umsatz nur um 1,6 Prozent zu.
Im Streaming-Geschäft stiegen die Einnahmen um knapp 28 Prozent auf 449 Millionen Euro. Die Zahl der bezahlten Abonnements bei RTL+ und dem französischen Dienst M6+ erhöhte sich innerhalb eines Jahres von 7,6 auf 9 Millionen. Damit hat die RTL Group ihr Ziel für das Gesamtjahr bereits erreicht. Die Einnahmen aus klassischer Fernsehwerbung gingen dagegen in den ersten neun Monaten um 5,2 Prozent zurück.
Bertelsmann setzt auf Übernahmen
Der Mutterkonzern Bertelsmann hält an seinen Jahreszielen fest und erwartet weiterhin ein starkes Umsatzwachstum. Für den Ausbau seiner Geschäfte investiert Bertelsmann Milliarden im Rahmen seiner sogenannten Boost-Strategie.
Allein in diesem Jahr flossen nach Konzernangaben bislang rund drei Milliarden Euro in die Boost-Strategie. Dazu gehören neben der Übernahme von Sky Deutschland auch der Zusammenschluss des Musikunternehmens BMG mit dem US-Musikunternehmen Concord.
Bertelsmann-Chef Rabe erwartet, dass der Konzern durch die jüngsten Zusammenschlüsse sowie die vereinbarte Fusion von Afya und YDUQS im brasilianischen Bildungsmarkt künftig auf einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro kommt. Der erwartete Umsatzanstieg geht damit zu einem großen Teil auf Zusammenschlüsse zurück. Der Vollzug der Fusion in Brasilien ist für das zweite Halbjahr 2027 vorgesehen. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr 2025 erzielte Bertelsmann einen Umsatz von rund 19 Milliarden Euro./svv/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 32,85 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -8,94 %/+20,33 % bedeutet.
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Das H1 2026 net income ist nur 45 M€, EPS 0.30€/share. Da sind Sondereffekte von insgesamt -135 M€ enthalten. Selbst wenn es in H2 2026 keine Sondereffekte geben sollte, sehe ich nicht wie der net income forecast consensus bei marketscreener (Quelle: S&P Global Market Intelligence, Durchschnitt von 7 Analysten) von 319.5 M€ erreicht werden soll. Der dividend consensus von 2.40€ (gerundet) wird damit wohl auch challenging, gelinde gesagt. Es gab in 2025 zwar eine gewisse Saisonalitaet des Umsatzes (H1 2025 46%, H2 2025 54%), aber dadurch wuerde der H2 2026 Gewinn nicht durch die Decke gehen.
Zudem wurde der Erwerb von Sky Deutschland (DACH) am 1. Juni 2026 endgültig abgeschlossen, so dass der Halbjahresbilanz der RTL Group nun auch Sky Deutschland für einen Monat nach der Vollkonsolidierung umfasst.
Diese Highlights der Zahlen hat RTL hervorgehoben:
– Der Gesamtumsatz stieg um 3,9 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro (H1/2025: 2,8 Milliarden Euro) und enthält ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 0,1 Prozent.
– Das Adjusted EBITA stieg auf eine Höhe von 239 Millionen Euro (H1/2025: 160 Millionen Euro); ohne den Gewinnbeitrag von Sky Deutschland stieg das Adjusted EBITA um 18 Millionen Euro, getrieben durch das Streaming-Geschäft und Fremantle – trotz der Programmkosten für die Fußball-Weltmeisterschaft bei der Groupe M6.
– Es gibt ein anhaltend dynamisches Wachstum der Streaming-Dienste der RTL Group: die Anzahl der bezahlten Abonnements stieg im Jahresvergleich um 20,7 Prozent auf 8,7 Millionen; der Streaming-Umsatz wuchs im ersten Halbjahr um 27,2 Prozent.
– Das Adjusted EBITA aus dem Streaming-Geschäft belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 31 Millionen Euro und soll im Gesamtjahr 2026 auf rund 100 Millionen Euro steigen (bisheriger Ausblick: rund 25 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro).
– Der TV-Werbeumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 4,0 Prozent, dagegen stieg der Digital-Werbeumsatz um 10,9 Prozent.
– RTL Deutschland und Groupe M6 bauten ihre TV-Werbemarktanteile und Zuschauer-Marktanteile aus
– Neuer Ausblick (einschließlich Sky Deutschland für Juni bis Dezember 2026): die RTL Group erwartet für das Gesamtjahr einen Gesamtumsatz von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro und ein Adjusted EBITA von rund 725 Millionen Euro – das steht im Einklang mit dem bisherigen Ausblick…
– Auch ein mittelfristiges Adjusted-EBITA-Ziel von 1 Milliarde Euro wurde bestätigt.
https://company.rtl.com/de/media/overview/press-releases-and-news/rtl-group-interim-results-2026/
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