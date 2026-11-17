Die europäische Brillenindustrie verändert sich. Eine alternde Bevölkerung, digitale Lebensgewohnheiten und das wachsende Interesse an Sehkomfort prägen einen Markt, der lange vor allem durch Korrektionsgläser, modische Fassungen und bekannte Luxusmarken bestimmt wurde.

Allein in Deutschland dürfte der Brillenmarkt nach einer Prognose von Grand View Research bis 2030 ein Volumen von rund 16,4 Milliarden Euro erreichen. Für 2024 nennt der Marktforscher etwa 10,3 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich ein erwartetes jährliches Wachstum von 7,7 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf Deutschland, nicht auf den gesamten europäischen Markt.

Doch die entscheidende Veränderung könnte weniger darin liegen, wie viele Brillen verkauft werden, sondern darin, was Verbraucher von ihren Gläsern erwarten. Moderne Brillengläser sollen längst nicht mehr nur Sehfehler korrigieren. Sie können UV-Strahlung filtern, Blendung reduzieren und sich an wechselnde Lichtverhältnisse anpassen.

Unternehmen wie der Münchner Brillenglashersteller Rodenstock, ZEISS und der französisch-italienische Konzern EssilorLuxottica entwickeln Technologien, die den Alltag mit einer Brille angenehmer machen sollen. Damit wird das Glas selbst zu einem immer wichtigeren Unterscheidungsmerkmal.

Hinzu kommt Europas demografischer Wandel. Nach Angaben von Eurostat waren 2025 fast 99 Millionen Menschen in der EU mindestens 65 Jahre alt. Ihr Bevölkerungsanteil lag bei rund 22 Prozent, gegenüber etwa 17 Prozent zwei Jahrzehnte zuvor. Deutschland, Italien und Portugal zählen zu den Ländern mit besonders hohen Anteilen älterer Menschen.

Eine alternde Bevölkerung bedeutet nicht automatisch steigende Ausgaben für Premiumbrillen. Sie erhöht aber die Bedeutung guter Sehhilfen im Alltag. Gleichzeitig verbringen jüngere Menschen einen erheblichen Teil ihrer Arbeits- und Freizeit vor Bildschirmen und wechseln häufig zwischen Innenräumen und hellem Tageslicht.

Für die Optikindustrie entsteht daraus eine konkrete Entwicklungsaufgabe: Gläser sollen zusätzliche Funktionen bieten, ohne schwerer, dunkler oder umständlicher zu werden. Gerade bei Produkten, die täglich viele Stunden getragen werden, sind Komfort und einfache Nutzung entscheidend.

ZEISS bietet beispielsweise BlueGuard-Gläser an, bei denen die Filterfunktion für bestimmte blau-violette Lichtanteile direkt im Glasmaterial integriert ist. Nach Unternehmensangaben werden bis zu 40 Prozent ausgewählter blau-violetter Lichtanteile gefiltert. EssilorLuxottica verfolgt mit Transitions GEN S einen anderen Ansatz: Die Gläser sollen sich im Freien schnell verdunkeln und in Innenräumen wieder aufhellen.

Beide Entwicklungen zeigen, dass sich der Wettbewerb zunehmend um die Funktionalität des Brillenglases dreht. Neben optischer Präzision und Design gewinnen Blendungsmanagement, Lichtfilterung und die Anpassung an wechselnde Umgebungen an Bedeutung. Daraus können auch Chancen für spezialisierte Materialtechnologieunternehmen entstehen, die ihre Lösungen in bestehende Produktionsprozesse einbringen.

Zu diesen Unternehmen gehört Rise Nano Optics, ein in Kanada börsennotierter Entwickler optischer Nanotechnologie. Seine patentierte SpectraGuard-Technologie verwendet Nanomaterialien, die in das Brillenglas integriert werden. Nach Angaben von Rise filtert das Material UV-Licht sowie bis zu 90 Prozent ausgewählter sichtbarer Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern, wobei die natürliche Farbwahrnehmung und Sehschärfe weitgehend erhalten bleiben sollen.

Rise entwickelt sowohl Lösungen für Sonnenbrillen als auch für selbsttönende Gläser. Das Unternehmen möchte die Lichtfilterung verbessern, ohne dass Nutzer ausschließlich auf die starke Tönung klassischer Sonnenbrillen angewiesen sind. Nach eigenen Angaben setzt die Filterwirkung auch bei seitlich einfallendem Licht früher ein als bei bestimmten Vergleichsprodukten. Für eine belastbare Bewertung möglicher Leistungsvorteile wären allerdings unabhängig vergleichbare Messdaten erforderlich.

Wirtschaftlich setzt Rise auf ein Partnermodell. Statt eine eigene internationale Kette von Optikgeschäften aufzubauen, liefert das Unternehmen Spezialmaterial und Produktionsverfahren an bestehende optische Labore. Diese können SpectraGuard in bekannte Brillenglasprodukte integrieren und über ihre etablierten Kundenbeziehungen vermarkten.

In den USA arbeitet Rise bereits mit Sierra Optical Lab und Sportifeye Optics zusammen. Laut einer Unternehmensmitteilung vom Oktober 2026 sind zwei Produktionslinien installiert und in Betrieb. Mit LI Opticians in New York wurde außerdem ein erster Partner im augenoptischen Fachhandel gewonnen. Nach Angaben des Unternehmens haben Verkäufe an Patienten begonnen.

Damit geht Rise über die reine Technologieentwicklung hinaus. Die ersten Vertriebskanäle sind vorhanden, auch wenn noch keine breite Marktdurchdringung nachgewiesen ist. Entscheidend wird sein, ob aus ersten Verkäufen regelmäßige Bestellungen entstehen und weitere Labore die Technologie übernehmen.

Ein neuer Produktionsstandort soll die dafür notwendige Lieferfähigkeit verbessern. Am 28. Oktober meldete Rise den Aufbau einer eigenen Anlage zur Herstellung des SpectraGuard-Nanomaterials innerhalb des Betriebs von Sagam Optical Products in Israel. Die Anlage sollte am 1. November 2026 in Betrieb gehen und ist nach Unternehmensangaben darauf ausgelegt, die bisherige Produktionskapazität etwa zu vervierfachen.

Rise beziffert die neue Kapazität auf Nanomaterial für rund 80.000 Brillengläser pro Monat. Diese Zahl beschreibt die mögliche Versorgungskapazität und nicht die tatsächlich produzierten oder verkauften Gläser. Der Standort soll außerdem Lagerhaltung und die internationale Belieferung der Partnerlabore vereinfachen. Die zentrale Materialproduktion ermöglicht es Rise, verschiedene Märkte zu bedienen, ohne überall eigene Fabriken für fertige Brillengläser errichten zu müssen.

Für den Ausbau kündigte das Unternehmen im Oktober zudem eine geplante Privatplatzierung von bis zu fünf Millionen kanadischen Dollar an. Die Mittel sollen unter anderem für Vertrieb, Laborpartnerschaften, Produktionsausbau und regulatorische Arbeiten eingesetzt werden. Zum Zeitpunkt der Ankündigung handelte es sich um eine beabsichtigte Finanzierung, nicht um bereits gesicherte Erlöse.

Auch bei der Regulierung gibt es konkrete Schritte. In den Vereinigten Staaten hat Rise die FDA-Registrierung und die Einstufung von SpectraGuard als Medizinprodukt der Klasse I abgeschlossen. Dies ist nicht mit einem klinischen Wirksamkeitsnachweis zur Vorbeugung degenerativer Augenerkrankungen gleichzusetzen.

Für Europa hat Rise nach eigenen Angaben das CE-Kennzeichnungsverfahren für SpectraGuard begonnen und strebt dessen Abschluss im ersten Quartal 2027 an. Die CE-Kennzeichnung ist damit noch nicht abgeschlossen. Der genannte Zeitplan ist jedoch ein wichtiger Meilenstein für die geplante europäische Expansion und macht den nächsten regulatorischen Schritt nachvollziehbar.

Deutschland, Frankreich und Italien bieten dafür ein interessantes Umfeld: große Brillenmärkte, etablierte Optikunternehmen und dichte Vertriebsnetze. Sollte Rise die regulatorischen Anforderungen erfüllen und europäische Labor- oder Vertriebspartner gewinnen, könnte das Unternehmen sein US-amerikanisches Geschäftsmodell auf weitere Märkte übertragen.

Die eigentliche Bewährungsprobe bleibt kommerziell. Die zusätzliche Kapazität muss ausgelastet werden, die Herstellung wirtschaftlich funktionieren und die Partner müssen eine wiederkehrende Nachfrage nach der zusätzlichen Glasfunktion feststellen. Die bislang gemeldeten Meilensteine schaffen dafür eine Grundlage, ersetzen aber noch keine belastbaren Absatz- und Umsatzzahlen.

Für die europäische Optikbranche deutet sich damit eine Entwicklung an, die weit über neue Fassungen hinausgeht. Der Nutzen einer Brille wird zunehmend auch durch unsichtbare Materialien und Funktionen bestimmt. Neben den bekannten Marken könnten deshalb künftig spezialisierte Technologieanbieter eine größere Rolle spielen – vorausgesetzt, ihre Innovationen lassen sich zuverlässig, wirtschaftlich und in großem Maßstab in bestehende Brillengläser integrieren.

Quellen

https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/eyewear-market/germa ...

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/index.html?lang= ...

https://www.zeiss.com/vision-care/en/need-new-lenses/blueguard.html

https://ecp.essilor-pro.com/gb/essilor-lenses/photochromic-lenses/tran ...

https://risenanooptics.com/pages/product

https://risenanooptics.com/pages/investor-relations

https://www.visionmonday.com/launchpad/special-collaborations/article/ ...

https://risenanooptics.com/blogs/news/rise-nano-optics-announces-propo ...

https://www2.newsfilecorp.com/release/321369/Rise-Nano-Optics-Announce ...

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