Gegenüber seinen Rekordnotierungen hat der US-Technologieindex Nasdaq 100 inzwischen fast 14 Prozent an Wert verloren, wodurch das Plus gegenüber dem Jahresauftakt auf magere 6 Prozent geschrumpft ist. Noch schlimmer erging es dem Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor , der gegenüber dem Jahresauftakt zwar noch mit Gewinnen von rund 36 Prozent notiert, gegenüber seinem Allzeithoch aber bereits mehr als ein Drittel eingebüßt hat.

Nach einer für KI-Werte phänomenalen ersten Jahreshälfte blicken Investoren schon seit Wochen immer skeptischer auf die Branche, deren Unternehmensanteile sich inzwischen in hartnäckigen Abwärtstrends befinden. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und die Sorgen vor strengeren Exportkontrollen sowie einem Ende der von Huang mitgestaltenten Kreislauffinanzierung haben den Abverkauf vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia am Dienstagabend noch einmal deutlich verschärft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Citigroup schafft Fakten und will weiter investieren

Während Anlegerinnen und Anleger in Furcht um ihre Gewinne immer häufiger KI-Werte aus ihren Depots aussortieren, geht die US-Großbank Citigroup einen anderen Weg. Sie setzt auf ein Anhalten des KI-Booms weit über 2026 hinaus – und zwar nicht nur mit einer neuen Studie zur Branche, sondern vor allem mit unternehmensintern geschaffenen Fakten.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, verfolgt die Citigroup einen Plan, ihre Global-Banking-Sparte um 100 zusätzliche Expertinnen und Experten zu verstärken, wobei rund die Hälfte offenbar schon gefunden ist. Dabei sollen Investitionen in KI-Werte laut Kaleem Rizvi, dem Co-Direktor der Sparte, eine Führungsrolle einnehmen.

Südostasien vor Marktanteilsgewinnen?

Die Citigroup rechnet damit, dass die bislang von Hyperscalern veranschlagten Investitionsausgaben trotz der jüngsten Bedenken auch im Zusammenhang mit dem Ausgang der US-Zwischenwahlen konstant bleiben werden. Rizvi erwartet jedoch, dass der Markt künftig einen "schärferen Fokus" auf Rentabilität richten werde, was für den Aktienmarkt und dessen Entwicklung aber ein gutes Zeichen wäre.

Er rechnet damit, dass insbesondere asiatische Zulieferer der Branche, vorwiegend aus Südkorea und Taiwan (also vor allem Samsung, SK Hynix, Foxconn und Taiwan Semiconductor), "für die absehbare Zukunft" zu den größten Profiteuren gehören dürften – auch, weil die Anbieter von Rechenzentren nun verstärkt diese Region anstatt wie bisher die USA bevorzugen könnten.

Rizvi möchte daher mit seiner wachsenden Abteilung auch weiterhin in die Branche investieren, um den globalen Build-out von KI-Infrastruktur zu unterstützen. Sogar ein beschleunigtes Tempo der Investitions- und Finanzierungszusagen wird ihm zufolge erwogen.

Citigroup-Aktie erfolgreicher als Nasdaq 100

Trotz erheblicher Verluste in den zurückliegenden Monaten ist das Börsenjahr für die Citigroup bislang äußerst erfolgreich verlaufen, die Aktie notiert gegenüber dem Stand vor einem Jahr mit einem Plus von 23,6 Prozent, womit sie den Nasdaq 100 (+9,7 Prozent) inzwischen deutlich hinter sich lassen kann.

Neben einem anhaltend starken Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft profitiert die Großbank auch von steigenden Zinserträgen sowie einer großzügigen Kreditvergabe an KI- und KI-nahe Unternehmen. Bislang liegen die Ausfallraten unter dem langfristigen Durchschnitt.

Fazit: Branchenweiter Abverkauf könnte übertrieben sein

Während Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Wochen zum Teil panikartig aus der KI-Branche und vor allem aus den Anteilen von Highflyern wie AMD, Micron, Nebius und Nvidia geflohen sind, setzt die US-Großbank Citigroup auf ein Anhalten des Investitionsbooms.

Sie verstärkt daher ihr Banking-Team und will weiter an der Finanzierung der Branche beteiligt sein. Nach den US-Zwischenwahlen räumt sie vor allem dem Asien-Pazifik-Raum Chancen ein, Marktanteile zu gewinnen, und will ihr Engagement hier verstärken. Global rechnet sie mit unverändert hohen Investitionsausgaben. Das spricht für anhaltend starke Geschäfte – und möglicherweise auch dafür, dass die gegenwärtige Korrektur eine Einstiegschance bietet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Citigroup Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 110,1EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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