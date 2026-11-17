Der KI-Boom geht weiter – und diese Bank schafft jetzt Fakten!
Trotz Verkaufspanik
Vor den Nvidia-Zahlen schmeißen Investoren alles, was mit KI zu tun hat, aus den Depots. Bei der Citigroup setzt man dagegen auf einen anhaltend starken Trend.
- Anleger stoßen KI-Aktien vor Nvidia-Zahlen ab
- Citigroup verstärkt Banking-Team und finanziert KI
- Asiatische Zulieferer könnten Marktanteile gewinnen
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KI-Branche: Anleger vor Nvidia-Zahlen in Panik
Nach einer für KI-Werte phänomenalen ersten Jahreshälfte blicken Investoren schon seit Wochen immer skeptischer auf die Branche, deren Unternehmensanteile sich inzwischen in hartnäckigen Abwärtstrends befinden. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und die Sorgen vor strengeren Exportkontrollen sowie einem Ende der von Huang mitgestaltenten Kreislauffinanzierung haben den Abverkauf vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia am Dienstagabend noch einmal deutlich verschärft.
Gegenüber seinen Rekordnotierungen hat der US-Technologieindex Nasdaq 100 inzwischen fast 14 Prozent an Wert verloren, wodurch das Plus gegenüber dem Jahresauftakt auf magere 6 Prozent geschrumpft ist. Noch schlimmer erging es dem Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor, der gegenüber dem Jahresauftakt zwar noch mit Gewinnen von rund 36 Prozent notiert, gegenüber seinem Allzeithoch aber bereits mehr als ein Drittel eingebüßt hat.
Die Citigroup schafft Fakten und will weiter investieren
Während Anlegerinnen und Anleger in Furcht um ihre Gewinne immer häufiger KI-Werte aus ihren Depots aussortieren, geht die US-Großbank Citigroup einen anderen Weg. Sie setzt auf ein Anhalten des KI-Booms weit über 2026 hinaus – und zwar nicht nur mit einer neuen Studie zur Branche, sondern vor allem mit unternehmensintern geschaffenen Fakten.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, verfolgt die Citigroup einen Plan, ihre Global-Banking-Sparte um 100 zusätzliche Expertinnen und Experten zu verstärken, wobei rund die Hälfte offenbar schon gefunden ist. Dabei sollen Investitionen in KI-Werte laut Kaleem Rizvi, dem Co-Direktor der Sparte, eine Führungsrolle einnehmen.
Südostasien vor Marktanteilsgewinnen?
Die Citigroup rechnet damit, dass die bislang von Hyperscalern veranschlagten Investitionsausgaben trotz der jüngsten Bedenken auch im Zusammenhang mit dem Ausgang der US-Zwischenwahlen konstant bleiben werden. Rizvi erwartet jedoch, dass der Markt künftig einen "schärferen Fokus" auf Rentabilität richten werde, was für den Aktienmarkt und dessen Entwicklung aber ein gutes Zeichen wäre.
Er rechnet damit, dass insbesondere asiatische Zulieferer der Branche, vorwiegend aus Südkorea und Taiwan (also vor allem Samsung, SK Hynix, Foxconn und Taiwan Semiconductor), "für die absehbare Zukunft" zu den größten Profiteuren gehören dürften – auch, weil die Anbieter von Rechenzentren nun verstärkt diese Region anstatt wie bisher die USA bevorzugen könnten.
Rizvi möchte daher mit seiner wachsenden Abteilung auch weiterhin in die Branche investieren, um den globalen Build-out von KI-Infrastruktur zu unterstützen. Sogar ein beschleunigtes Tempo der Investitions- und Finanzierungszusagen wird ihm zufolge erwogen.
Citigroup-Aktie erfolgreicher als Nasdaq 100
Trotz erheblicher Verluste in den zurückliegenden Monaten ist das Börsenjahr für die Citigroup bislang äußerst erfolgreich verlaufen, die Aktie notiert gegenüber dem Stand vor einem Jahr mit einem Plus von 23,6 Prozent, womit sie den Nasdaq 100 (+9,7 Prozent) inzwischen deutlich hinter sich lassen kann.
Neben einem anhaltend starken Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft profitiert die Großbank auch von steigenden Zinserträgen sowie einer großzügigen Kreditvergabe an KI- und KI-nahe Unternehmen. Bislang liegen die Ausfallraten unter dem langfristigen Durchschnitt.
wallstreetONLINE RedaktionNicht SAP
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Fazit: Branchenweiter Abverkauf könnte übertrieben sein
Während Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Wochen zum Teil panikartig aus der KI-Branche und vor allem aus den Anteilen von Highflyern wie AMD, Micron, Nebius und Nvidia geflohen sind, setzt die US-Großbank Citigroup auf ein Anhalten des Investitionsbooms.
Sie verstärkt daher ihr Banking-Team und will weiter an der Finanzierung der Branche beteiligt sein. Nach den US-Zwischenwahlen räumt sie vor allem dem Asien-Pazifik-Raum Chancen ein, Marktanteile zu gewinnen, und will ihr Engagement hier verstärken. Global rechnet sie mit unverändert hohen Investitionsausgaben. Das spricht für anhaltend starke Geschäfte – und möglicherweise auch dafür, dass die gegenwärtige Korrektur eine Einstiegschance bietet.
Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion
Die Citigroup Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 110,1EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
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