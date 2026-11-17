Die NATO kündigte im Juli 2026 an, innerhalb von fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Fähigkeiten zur Drohnenabwehr zu investieren. Neben Rüstungsunternehmen entwickeln auch spezialisierte Technologieanbieter Systeme zur Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte. Das kanadische Unternehmen ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) entwickelt über seine in den USA ansässige Tochtergesellschaft ZenaDrone die Abfangdrohne P-1, die Software Zena AI und die größere Plattform ZenaDrone 2000.

NATO-Initiative und Beschaffungsverfahren

Die am 7. Juli vorgestellte Initiative „Drone Edge“ sieht neben den Investitionen vor, die Zahl ausgebildeter Drohnenoperatoren in den Streitkräften bis Ende 2027 zu verfünffachen. Ein gemeinsamer Marktplatz soll die Beschaffung geprüfter, NATO-kompatibler Abwehrsysteme erleichtern. Die angekündigte Summe betrifft ein bündnisweites Vorhaben; einzelne Aufträge unterliegen den jeweiligen Beschaffungsverfahren.

Am 27. Juli meldete die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) fünf Rahmenverträge für taktische und verlegbare Drohnenabwehrsysteme. Ausgewählt wurden Axon, BSS, DEFSECINTEL, JISR und CS Group France. Vorgesehen sind unter anderem Radar, Funkpeilung, optische und infrarotbasierte Sensoren sowie elektronische Gegenmaßnahmen, verbunden über eine gemeinsame Führungs- und Steuerungsebene. Rahmenverträge legen Bedingungen für mögliche spätere Beschaffungen fest und sind nicht mit verbindlichen Einzelbestellungen gleichzusetzen.

Technische Ansätze und neue Abfangsysteme

Drohnenabwehr kombiniert häufig mehrere Verfahren. Radar, Kameras und weitere Sensoren dienen der Erkennung und Verfolgung; elektronische Gegenmaßnahmen können Steuerungs- oder Navigationssignale stören. Daneben kommen Raketen, Laser und spezialisierte Abfangdrohnen infrage. Welche Mittel eingesetzt werden, hängt unter anderem von Größe, Geschwindigkeit und Steuerungsart des Flugobjekts ab.

Am 12. Oktober stellte Anduril die modulare Boden-Luft-Abfangraketenfamilie Steelfin vor. Das Unternehmen strebt die Fertigung mehrerer Tausend Einheiten jährlich an. Laut Reuters fanden bereits ballistische Tests mit repräsentativen Flugkörpern statt; erste Flugtests sind für 2027 vorgesehen. Lockheed Martin präsentierte am 9. Oktober den PAC-3 Edge für das Future-Interceptor-Programm der US Army. Das System wird für die Abwehr anspruchsvoller Raketenbedrohungen einschließlich Hyperschallwaffen entwickelt.

Auch die Zusammenführung von Sensordaten ist Gegenstand neuer Entwicklungen. Reuters berichtete am 8. Oktober über die Software Nexus des niederländischen Unternehmens Intelic, die Sensoren und Abwehrsysteme verschiedener Hersteller verbindet. Dem Bericht zufolge besteht ein Vertrag über rund 30 Millionen Euro mit dem niederländischen Verteidigungsministerium. Bei einem Test Ende September unterstützte die Software die Identifizierung und das Abfangen eines simulierten Angriffsziels; die endgültige Einsatzentscheidung traf ein Mensch.

ZenaTech: Interceptor P-1 und Zena AI

ZenaTech entwickelt über seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mehrere Systeme für unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Drohnenabwehr. Dazu gehört der Interceptor P-1, eine autonome Einweg-Abfangdrohne, die zur physischen Bekämpfung anderer unbemannter Fluggeräte vorgesehen ist.

Im März 2026 teilte ZenaTech mit, für den P-1 einen Verkaufspreis von weniger als 5.000 US-Dollar pro Einheit anzustreben. Dabei handelt es sich um eine unternehmenseigene Zielvorgabe und nicht um einen bestätigten Serienpreis. Am 28. Juli meldete das Unternehmen den Beginn der Flugtestphase. Zu den weiteren vorgesehenen Entwicklungsschritten gehören die autonome Verfolgung beweglicher Ziele sowie der koordinierte Einsatz mehrerer Abfangdrohnen. Parallel dazu arbeitet ZenaTech an der Software Zena AI. Sie ist für die Erkennung, Klassifizierung und Verfolgung möglicher Bedrohungen sowie für die Koordination autonomer Interceptoren vorgesehen. Die Entwicklung eines integrierten Systems aus P-1 und Zena AI hatte das Unternehmen bereits im März angekündigt. Nach dem beschriebenen Entwicklungskonzept soll die Software Informationen über erkannte Flugobjekte verarbeiten und die Koordination der Abfangdrohnen übernehmen. Der P-1 ist dabei als physische Abfangkomponente vorgesehen.

Die bisherigen Unternehmensmitteilungen unterscheiden zwischen dem Beginn der Flugerprobung des P-1 und den noch vorgesehenen Entwicklungsarbeiten an den autonomen Funktionen und der Integration mit Zena AI.

Nach Angaben des Unternehmens bestehen Fertigungsaktivitäten in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darüber hinaus hat ZenaTech angekündigt, über eine Tochtergesellschaft Kapazitäten für Drohnenfertigung und -tests in der Ukraine aufzubauen. Dort sind auch Erprobungen von Systemen zur Drohnenabwehr vorgesehen. Die Aktivitäten in den verschiedenen Ländern werden organisatorisch getrennt geführt.

ZenaDrone 2000: Prototyp im Aufbau

Ein weiteres Entwicklungsprojekt ist die größere Plattform ZenaDrone 2000. Anders als der als Einweg-Abfangdrohne konzipierte P-1 wird dieses benzinbetriebene Fluggerät für längere Einsatzzeiten entwickelt. ZenaTech beschreibt die Plattform als System, das unter anderem zur Erkennung und Verfolgung mehrerer Flugobjekte eingesetzt werden soll. Als technische Entwicklungsziele nennt das Unternehmen eine Schwebeflugdauer von mehr als vier Stunden, eine Nutzlast von bis zu 40 Kilogramm und ein maximales Startgewicht von 200 Kilogramm. Vorgesehen ist außerdem eine Sensorabdeckung von 360 Grad. Neben landgestützten Anwendungen nennt ZenaTech auch maritime Einsatzbereiche. Laut einer Unternehmensmitteilung vom 6. Oktober befindet sich der erste vollständige Prototyp am Standort Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Aufbau. Das Unternehmen berichtete über Arbeiten an der Flugzeugzelle, Prüfstandstests des Antriebs und Bodentests der Flugsteuerung. Diese Arbeiten gehen den ersten Flugversuchen voraus.

Nach Angaben von ZenaTech in der jüngsten Unternehmensmitteilung sind die ersten Flugtests der ZenaDrone 2000 für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Im Rahmen der weiteren Entwicklung sollen zunächst grundlegende Flugeigenschaften, die Ausdauer und autonome Funktionen überprüft werden. Auch die spätere Koordination mit anderen Systemen gehört zum beschriebenen Entwicklungsprogramm.

Nach den jüngsten Unternehmensmitteilungen befinden sich die drei Projekte weiterhin in der Entwicklung. Für den P-1 wurde der Beginn der Flugtestphase gemeldet. Bei Zena AI stehen die Softwareentwicklung und die geplante Integration mit dem P-1 im Mittelpunkt. Für die ZenaDrone 2000 bereitet das Unternehmen nach eigenen Angaben die ersten Flugtests im ersten Quartal 2027 vor.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen

NATO – NATO Allies invest 40 billion dollars in counter-drone capabilities and drone training

https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato- ...

NATO – NATO's Drone Edge

https://nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-tex ...

NATO Support and Procurement Agency – NSPA establishes several framework contracts for C-UAS, 27.07.2026

https://www.nspa.nato.int/news/2026/nspa-establishes-several-framework ...

Reuters – Anduril unveils interceptor missile family Steelfin to counter varied threats

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/anduril-unveils-int ...

Lockheed Martin – Lockheed Martin Debuts PAC-3 Edge for the U.S. Army's Innovative Future Interceptor Program

https://news.lockheedmartin.com/2026-10-09-Lockheed-Martin-Debuts-PAC- ...

Reuters – Dutch firm uses AI to help drone systems 'talk' on Ukraine's battlefield, 08.10.2026

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/dutch-firm-uses- ...

ZenaTech – ZenaDrone Interceptor P-1, Single-Use Autonomous Interceptor Drone, Targeted to Sell for Under $5,000 USD

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-us ...

ZenaTech – ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for- ...

ZenaTech – Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing Interceptor P-1 with Zena AI

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas ...

ZenaTech – Advances ZenaDrone 2000 Heavy-Lift Interceptor Toward Flight Testing

https://www.zenatech.com/zenatech-advances-zenadrone-2000-heavy-lift-i ...

ZenaTech – ZenaDrone 2000 Heavy-Lift Interceptor Advances Toward Flight Testing

https://www.zenatech.com/zenadrone-2000-heavy-lift-interceptor-advance ...

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