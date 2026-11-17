An der Börse zeigt sich die Chevron-Aktie vorerst unbeeindruckt: Vorbörslich gibt das Papier um 0,8 Prozent auf 215,48 US-Dollar nach (Stand 10 Uhr MEZ).

Der US-Ölkonzern Chevron steht offenbar kurz vor einer milliardenschweren Übernahme im Golf von Mexiko. Wie die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, verhandelt das Unternehmen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Shenandoah-Ölfeld. Der Wert des Offshore-Projekts wird auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar geschätzt.

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Chevron setzt sich gegen Konkurrenten durch

Chevron hat dem Bericht zufolge bereits mehrere konkurrierende Bieter hinter sich gelassen und befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen. An dem Ölfeld ist unter anderem Beacon Offshore Energy beteiligt. Das Unternehmen wird von der Beteiligungsgesellschaft Blackstone unterstützt.

Eine Einigung könnte bereits in den kommenden Tagen verkündet werden. Allerdings ist der Abschluss noch nicht sicher. Die Gespräche könnten weiterhin scheitern oder ein weiterer Interessent könnte in letzter Minute einsteigen. Weder der Kaufpreis noch die genaue Höhe der angestrebten Beteiligung stehen bislang fest.

Milliardenprojekt soll Förderung steigern

Mit der möglichen Übernahme würde Chevron seine Position im Golf von Mexiko deutlich ausbauen. Der Milliarden-Deal passt zur langfristigen Förderstrategie des Konzerns, der seine Ölproduktion in der Region kräftig steigern will. Sollte die Transaktion zustande kommen, würde sich Chevron zusätzliche Förderkapazitäten und eine bedeutende Position in einem wichtigen Ölgebiet sichern.

Chevron rechnet damit, seine Produktion im Golf von Mexiko im Jahr 2026 um 50 Prozent auf 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag zu steigern. Neue Förderprojekte sollen dieses Wachstum ermöglichen. Eine Beteiligung am Shenandoah-Ölfeld könnte dem Unternehmen zusätzliche Kapazitäten und langfristigen Zugang zu wichtigen Ölreserven sichern.

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Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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