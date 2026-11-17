Öl-Poker im Golf von Mexiko: Chevron steht vor Milliarden-Deal
Kampf um Ölreserven
Chevron steht vor einem Milliarden-Deal im Golf von Mexiko. Der Ölkonzern hat mehrere Konkurrenten ausgestochen. Doch noch ist nichts unterschrieben.
- Chevron plant Milliarden-Deal im Golf von Mexiko
- Chevron lässt Bieter hinter sich, Abschluss noch offen
- Ölfeld soll Chevrons Förderung langfristig stärken
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der US-Ölkonzern Chevron steht offenbar kurz vor einer milliardenschweren Übernahme im Golf von Mexiko. Wie die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, verhandelt das Unternehmen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Shenandoah-Ölfeld. Der Wert des Offshore-Projekts wird auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar geschätzt.
An der Börse zeigt sich die Chevron-Aktie vorerst unbeeindruckt: Vorbörslich gibt das Papier um 0,8 Prozent auf 215,48 US-Dollar nach (Stand 10 Uhr MEZ).
Chevron setzt sich gegen Konkurrenten durch
Chevron hat dem Bericht zufolge bereits mehrere konkurrierende Bieter hinter sich gelassen und befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen. An dem Ölfeld ist unter anderem Beacon Offshore Energy beteiligt. Das Unternehmen wird von der Beteiligungsgesellschaft Blackstone unterstützt.
Eine Einigung könnte bereits in den kommenden Tagen verkündet werden. Allerdings ist der Abschluss noch nicht sicher. Die Gespräche könnten weiterhin scheitern oder ein weiterer Interessent könnte in letzter Minute einsteigen. Weder der Kaufpreis noch die genaue Höhe der angestrebten Beteiligung stehen bislang fest.
Milliardenprojekt soll Förderung steigern
Mit der möglichen Übernahme würde Chevron seine Position im Golf von Mexiko deutlich ausbauen. Der Milliarden-Deal passt zur langfristigen Förderstrategie des Konzerns, der seine Ölproduktion in der Region kräftig steigern will. Sollte die Transaktion zustande kommen, würde sich Chevron zusätzliche Förderkapazitäten und eine bedeutende Position in einem wichtigen Ölgebiet sichern.
Chevron rechnet damit, seine Produktion im Golf von Mexiko im Jahr 2026 um 50 Prozent auf 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag zu steigern. Neue Förderprojekte sollen dieses Wachstum ermöglichen. Eine Beteiligung am Shenandoah-Ölfeld könnte dem Unternehmen zusätzliche Kapazitäten und langfristigen Zugang zu wichtigen Ölreserven sichern.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"