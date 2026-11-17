BERLIN, Nov. 17, 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, und Bechtle, Deutschlands größtes IT-Systemhaus und einer der führenden IT-Dienstleister Europas, schließen eine europaweite Vertriebspartnerschaft für TeamViewer ONE, eine der weltweit führenden Plattformen für autonomes IT-Management.

Hintergrund sind die stark gestiegenen Anforderungen an IT-Teams durch das zunehmend komplexe Zusammenspiel von Nutzern, Geräten und KI-Agenten. Die Partner verbinden TeamViewers innovative Technologie, die IT-Probleme in Echtzeit erkennt und viele davon eigenständig behebt, mit der Umsetzungskraft eines führenden europäischen IT-Dienstleisters für Beratung, Implementierung und Managed Services. Kunden erhalten damit autonomes IT-Management in einem integrierten Angebot, von der Plattform selbst über die Implementierung bis zum laufenden Betrieb, bereitgestellt von zwei europäischen Anbietern.

Im Rahmen der langfristig angelegten Vertriebspartnerschaft investieren beide Unternehmen in mehrere gemeinsame Initiativen:

Die Partner etablieren ein europäisches Center of Excellence für Beratung, Professional Services und Implementierung rund um TeamViewer ONE.

für Beratung, Professional Services und Implementierung rund um TeamViewer ONE. TeamViewer überträgt Bechtle als Implementierungspartner ausgewählte Vertriebs- und Aftersales-Aktivitäten in Europa.

Bechtle baut weitere Kompetenzzentren aneuropäischen Standorten der Gruppe auf, beginnend mit Stuttgart und Bielefeld.

Bechtle erweitert das Angebot um standardisierte Service- und Betriebsbausteine bis hin zu Managed Services.

Beide Unternehmen koordinieren Marketing- und Veranstaltungsaktivitäten in einer gemeinsamen Go-to-Market-Strategie.

„IT-Abteilungen bewegen sich derzeit am Limit bei der störungsfreien und sicheren Verwaltung von Geräten, Anwendungen und KI-Agenten. Der IT-Betrieb muss weitgehend autonom werden, sonst wächst der Aufwand schneller als jedes Budget", sagt Oliver Steil, CEO von TeamViewer. „Genau dafür bauen wir TeamViewer ONE. Mit Bechtle haben wir den Partner, der diesen Wandel in Europa in die Fläche bringt, bei Unternehmen aller Größen wie auch im öffentlichen Sektor."

„Digital Employee Experience entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Faktor für Produktivität und IT-Qualität. Die Zusammenarbeit mit TeamViewer erweitert unsere Möglichkeiten, Kunden entlang des gesamten Lifecycles von Analyse, Implementierung und Betrieb zu begleiten", sagt Michael Guschlbauer, COO, Bechtle AG.

Über TeamViewer ONE

TeamViewer ONE ist die integrierte Plattform von TeamViewer für Autonomous Endpoint Management (AEM). Sie kombiniert Digital Employee Experience (DEX), Endpoint Management und sichere Remote-Konnektivität in einer zentralen Lösung, die IT-Teams dabei unterstützt, Endgeräte effizient zu verwalten und Probleme schneller zu identifizieren und zu beheben.

Über TeamViewer

TeamViewer (XETRA: TMV) beseitigt IT-Probleme, bevor sie die Produktivität beeinträchtigen. In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz die Zahl der Endgeräte, Anwendungen und digitalen Agenten rasant wachsen lässt, sorgt TeamViewer für reibungslose Abläufe: Die Plattform erkennt in Echtzeit, wenn etwas nicht rund läuft, behebt viele Probleme eigenständig und holt die Expertise von IT-Teams ein, wenn menschliches Urteilsvermögen gefragt ist. TeamViewer ONE vereint Endpoint Management, Digital Employee Experience (DEX) sowie agentenbasierten Remote-Zugriff und IT-Support und treibt so den Wandel hin zum Autonomous Endpoint Management (AEM) voran. Die Plattform baut auf einem einzigartigen Datenschatz auf: Millionen von Problemlösungen erfahrener IT-Experten, die mit KI erfasst und ausgewertet wurden. Auf dieser Grundlage kann sie Probleme selbstständig beheben – und lernt mit jedem gelösten Fall weiter dazu. Mehr als 600.000 Kunden, von mittelständischen Unternehmen bis zu den größten Konzernen der Welt, verlassen sich darauf, dass dank TeamViewer ihre digitalen und physischen Abläufe reibungslos funktionieren. Mehr unter www.teamviewer.com.

Über Bechtle

Die Bechtle AG ist einer der führenden IT-Dienstleister Europas und begleitet Unternehmen sowie den Public Sector bei der digitalen Transformation. Das 1983 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeitende und erwirtschaftet ein Geschäftsvolumen von rund 8,6 Milliarden Euro. Die Bechtle AG ist im MDAX und TecDAX notiert.

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