Am Vormittag wird noch die ZEW-Umfrage veröffentlicht. Große Veränderungen erwarten Analysten allerdings nicht. In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen an. Auch die Entwicklung der US-Technologieaktien dürfte den Anleihemarkt beeinflussen. Am Abend legt der KI-Chipkonzern Nvidia seine Quartalszahlen vor./jsl/jkr/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 140,6 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,14 %/+78,93 % bedeutet.