Leichte Kursgewinne zu Handelsbeginn
Deutsche Anleihen
- Anleihekurse legten am Dienstag leicht zu
- Bundesanleihe rentierte zehnjährig mit 3,36 Prozent
- ZEW-Daten, US-Umsätze und Nvidia-Zahlen stehen an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 122,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,36 Prozent.
Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Bereits am Vortag hatten sich die Anleihekurse kaum verändert und nicht auf die gesunkenen Ölpreise reagiert. Schließlich ist eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf nicht in Sicht.
Am Vormittag wird noch die ZEW-Umfrage veröffentlicht. Große Veränderungen erwarten Analysten allerdings nicht. In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen an. Auch die Entwicklung der US-Technologieaktien dürfte den Anleihemarkt beeinflussen. Am Abend legt der KI-Chipkonzern Nvidia seine Quartalszahlen vor./jsl/jkr/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 140,6 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,14 %/+78,93 % bedeutet.
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.