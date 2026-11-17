Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei PNE damit auf -32,16 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Ein neues 52-Wochen-Tief verschärft das schwache Kursbild bei PNE. Auch andere Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien stehen unter Druck: Energiekontor, Nordex und RWE geben ebenfalls nach. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,80 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PNE -50,45 % verloren.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -0,62 % im Plus-Minus-Bereich. PNE entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Energiekontor, Nordex und Co.

Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,54 %. Nordex notiert im Minus, mit -1,64 %. RWE notiert im Minus, mit -1,59 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PNE Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PNEs Kurs um 5 Euro, möglichen Verkaufsdruck durch Union Investment und Übernahmechancen. Diskutiert werden die Q3-Zahlen und die bestätigte gesenkte Prognose. Höheren Strompreisen als Chance stehen Liquiditätsrisiken gegenüber. Projektverkäufe, eine Kapitalerhöhung oder ein Schuldentausch werden als Finanzierungslösungen genannt. Zudem wird ein Rückkauf der 7%-Anleihe mit rund 25% Abschlag vorgeschlagen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PNE eingestellt.

PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,96 % 1 Monat -11,80 % 3 Monate -32,16 % 1 Jahr -52,33 %

Informationen zur PNE Aktie

Stand: 17.11.2026, 10:30 Uhr

PNE entwickelt, realisiert und betreibt Wind- und Solarparks; hinzu kommen Speicherprojekte, Betriebsführung und Stromvermarktung. Der Cuxhavener Konzern ist ein etablierter internationaler Erneuerbaren-Projektierer. Konkurrenten sind Energiekontor, ABO Energy und wpd. Profilmerkmale: integrierte Wertschöpfung von der Planung bis zum Betrieb und ein eigener Windparkbestand, der neben Projektverkäufen wiederkehrende Erlöse liefert.

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 382,80 Mio.EUR € wert.

Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH 17.11.2026 / 10:20 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The …

Die Aktie von PNE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -25,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,31 %, über 10 Jahre bei 9,07 %.

Lohnt sich ein Investment in die PNE Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PNE Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PNE Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.