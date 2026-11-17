Asta Energy zögerlich erholt nach Zahlen
AKTIE IM FOKUS
- Asta Energy legt nach Zahlen bis zu 1,7 Prozent zu
- Umsatz über, Ergebnis leicht unter den Erwartungen
- Guter Geschäftsverlauf, Q4 saisonal eher mau
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Asta Energy haben am Dienstag nach Neunmonatszahlen im angeschlagenen Marktumfeld einen weiteren Erholungsversuch unternommen. Nach anfänglichem Tief seit zwei Wochen schafften sie es bis zu 1,7 Prozent ins Plus. Die Stabilisierung blieb allerdings zögerlich wie am Vortag.
Operativ profitiert der Anbieter von kupferbasierten Lösungen für die Stromerzeugung weiterhin von einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor. Den Umsatz sahen Börsianer etwas über den Erwartungen, das operative Ergebnis leicht darunter.
Analyst Adrian Pehl von Oddo BHF lobte die Wiener. Die Zahlen des dritten Quartals zeigten, dass sich das Unternehmen weiter auf einem guten Weg befinde. Das vierte Quartal dürfte allerdings wie saisonal üblich eher mau ausfallen./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASTA Energy Solutions Aktie
Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 47,60 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +42,23 %/+96,94 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ASTA Energy Solutions - A4214T - AT100ASTA001
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ASTA Energy Solutions AG übertrifft nach neun Monaten bereits das Ergebnis des Gesamtjahres 2025
- Bereinigtes EBITDA +39 % auf EUR 51,0 Mio.; Nettoergebnis auf EUR 32,9 Mio. verdoppelt
- Nettoliquidität von EUR 62,9 Mio.; operativer Cashflow mehr als verdoppelt
- EUR 17 Mio. für neues Recyclingwerk; Kapazitätsausbau im Plan, Werk in Bosnien vor Eröffnung
- Erster Langzeitvertrag für den US-Markt, eigenes Sales Office ab 2027
- Ausblick 2026: Prognose bestätigt - bereinigtes EBITDA von EUR 60-64 Mio. erwartet
Oed (Österreich), 17. November 2026 - Die ASTA Energy Solutions AG ("ASTA") hat nach neun Monaten das operative Ergebnis des gesamten Vorjahres bereits übertroffen: Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten drei Quartalen 2026 um 39,3 % auf EUR 51,0 Mio. und liegt damit über dem Wert des Geschäftsjahres 2025 von EUR 48,6 Mio. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 23,3 % auf EUR 649,0 Mio., das Nettoergebnis verdoppelte sich auf EUR 32,9 Mio. Die Nachfrage liegt in allen Absatzregionen weiterhin über den verfügbaren Kapazitäten. Mit dem planmäßigen Ausbau des Produktionsnetzwerks schafft ASTA die Voraussetzungen, dieses Nachfragepotenzial zunehmend in zusätzliches profitables Wachstum umzusetzen. Zugleich verbesserte sich der Produktmix zugunsten margenstarker Aufträge. "Wir haben beim Börsengang im Jänner gesagt, was wir vorhaben: Kapazitäten ausbauen, langfristige Kundenpartnerschaften abschließen, Recycling stärken. Nach neun Monaten zeigen die Zahlen, dass wir diesen Plan konsequent umsetzen. Mit diesem Rückenwind gehen wir ins Schlussquartal und wollen unser erstes Börsenjahr mit einem Rekordergebnis abschließen", sagt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Energy Solutions AG.
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ASTA Energy Solutions AG
ist ein führender Hersteller von hochwertigen Kupferkomponenten, insbesondere für Hochleistungstransformatoren, Generatoren und Elektromobilität. Das Unternehmen mit über 210 Jahren Erfahrung produziert maßgeschneiderte Kupferleiter (z. B. CTCs und Spezialleiter) und ist ein zentraler Akteur in der globalen Energiewende.
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Kernkompetenzen und Produkte:
Energiebranche: Herstellung von Kupferkomponenten für Hochspannungstransformatoren und Generatoren, die den wachsenden Strombedarf decken.
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Elektromobilität: Produktion von Kupferkomponenten (Hairpins) für E-Motoren, die für Effizienz und Leistungsdichte entscheidend sind.
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Nachhaltigkeit: Mit der Initiative "ASTA recycles" werden Produktionsabfälle und Altkupfer in den Prozess zurückgeführt, was den Energiebedarf im Vergleich zur Primärgewinnung um bis zu 85 % senkt.
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Struktur und Positionierung:
Die Gruppe hat Standorte in Österreich, Bosnien, Brasilien, Indien und China.
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Siemens Energy ist ein Großinvestor und Kunde des Unternehmens, welches Anfang 2026 an die Börse ging.
ASTA profitiert stark vom Ausbau erneuerbarer Energien und der Netzwerke von Rechenzentren.
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Zusammenfassend ist Asta Energy Solutions ein spezialisierter Kupferspezialist, der essenzielle Bauteile für die Infrastruktur der Energiewende und der Elektromobilität liefert.
Hat doch jeder 25 Aktien bekommen - ich auch.