Jefferies hebt Ziel für Beiersdorf auf 78 Euro - 'Hold'
ANALYSE-FLASH
- Beiersdorf bleibt Hold, Kursziel steigt auf 78 Euro
- Nivea dürfte sich nach dem Lagerabbau erholen
- Medizinische Hautpflege treibt, Marge bleibt unsicher
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 74 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee an den Quartalsbericht der Hamburger an. Der Experte traut der Marke Niveau im kommenden Jahr eine Erholung zu, denn die Lagerbereinigung der Einzelhändler sei bis dahin weitgehend abgeschlossen. Bei steigender Endkundennachfrage dürften auch ihre Bestellungen wieder zunehmen. Wachstumstreiber bleibe aber das Geschäft mit der medizinisch orientierten Hautpflege. Hinsichtlich der operativen Marge bleibt Hayes insgesamt skeptisch./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 83,48 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -13,30 %/+5,28 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 78 Euro
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Die harten Zahlen sind an für sich nicht schlecht.
Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Auch heute wieder wird BEI still und leise viele Tausend BEI-Aktien für ewig vom Markt nehmen...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif.