Vancouver, British Columbia / 17. November 2026 / IRW-Press / Brutus Mining Inc. („Brutus“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BRU) (FWB: ZI3) freut sich, den Abschluss einer Bodenuntersuchung (das „Programm“) auf dem Kupferprojekt CW („CW“ oder das „Projekt“) des Unternehmens bekannt zu geben, das sich etwa 100 Kilometer nördlich von Kamloops in British Columbia befindet. Brutus verfügt über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung an fünf zusammenhängenden Mineralclaims bei CW mit einer Gesamtfläche von 2.894,56 Hektar, die historische, noch in einem frühen Erkundungsstadium befindliche schichtförmige Massivsulfidvorkommen abdecken.

Highlights des Kupferprojekts CW

Das Projekt beherbergt fünf historische Kupfer-Gold-±-Silber-Blei-Zink-Mineralvorkommen: McCarthy (halbmassives Sulfid), Honeymoon und die ehemals produzierende Mine Queen Bess (polymetallische Gänge) sowie Axel 1 und 2 (disseminierte bis massive Sulfide).

Hervorragende ganzjährige Erreichbarkeit über den Highway 5 und bestehende Forststraßen. Kamloops (BC) ist ein regional gut etabliertes Bergbauzentrum, das eine große Auswahl an Explorationsdienstleistungen und erfahrene Auftragnehmer bietet.

Eine projektweite Bodenuntersuchung, die 1.196 Bodenproben umfasste, wurde zu Erkundungszwecken durchgeführt, um weitere Gebiete bei CW zu identifizieren, die möglicherweise Anomalien in Bezug auf Kupfer, Gold, Silber und Blei aufweisen. Die Arbeiten begannen Ende September 2026 und wurden Ende Oktober 2026 abgeschlossen.

Abbildung 1 – Lageplan des Kupferprojekts CW3

Mineralvorkommen auf dem Kupferprojekt CW

Das Projekt befindet sich in paläozoischen metasedimentären und metavulkanischen Gesteinen der Eagle Bay Assemblage und der Fennell Formation – einem Mineralgürtel, der sowohl für vulkanogene Massivsulfide („VMS“) als auch für strukturgesteuerte goldhaltige Ganglagerstätten höffig ist.

Im Projektgebiet sind fünf in British Columbia MINFILE gemeldete Vorkommen verzeichnet: McCarthy, Axel 1, Axel 2, Honeymoon und Queen Bess. Die Mineralisierung besteht hauptsächlich aus Kupfer-Gold ± Silber-Blei-Zink und tritt in verschiedenen Formen auf: halbmassive Pyrit-Pyrrhotin-Chalkopyrit-Linsen und -Scherzonen (McCarthy), polymetallische Quarzgänge (Honeymoon und Queen Bess), eisenoxidisch verfestigtes Konglomerat (Axel 2) sowie im gesamten Gebiet beobachtete disseminierte und in Stringern auftretende Sulfide. Zu den sichtbaren Sulfidmineralien zählen Pyrit, Pyrrhotin, Chalkopyrit und Bleiglanz, seltener auch Sphalerit.

Abbildung 2 – Mineralvorkommen auf dem Kupferprojekt CW

Explorationsprogramm 2025 auf CW

Das Unternehmen absolvierte im Jahr 2025 ein erstes Explorationsprogramm auf dem Projekt, um die historischen Ergebnisse mithilfe moderner Kartierungen, geophysikalischer Methoden und geochemischer Multi-Element-Analysen zu bestätigen. Das Programm umfasste die Entnahme von 785 Bodenproben sowie 35 Stich- und Gesteinssplitterproben. Darüber hinaus fanden Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen, eine GPS-Vermessung der Raster North, Tower, East, McCarthy und Axel im Gesamtumfang von 16,25 Kilometern sowie eine 11,116 Linienkilometer umfassende Bodenvermessung des Rasters McCarthy mit einem Magnetometer statt. Die Gesteinsproben lieferten Kupferwerte von bis zu 4,91 %, während anhand der Bodenproben Anomalien mehrerer Metalle ermittelt wurden; unter anderem wurden im Raster Tower übereinstimmende Kupfer-, Gold-, Nickel- und Zinkanomalien mit Höchstwerten von 408 ppm, 80 ppb, 308 ppm bzw. 840 ppm festgestellt. Im Raster McCarthy konnten Werte von bis zu 1.230 ppm Kupfer, 155 ppb Gold, 217 ppm Nickel und 359 ppm Zink gemessen werden, wobei die magnetischen Ergebnisse einen Nord-Süd-Trend sowie vermutete Querstrukturen anzeigen, die möglicherweise mit den Bodenanomalien2 übereinstimmen.

Bodenuntersuchung 2026 auf CW

Das Unternehmen führte zwischen dem 21. September und 23. Oktober 2026 eine Bodenuntersuchung auf dem Projekt durch, wobei es 1.196 Proben in vier der fünf Mineralclaims entnahm (siehe Abbildung 3). Die Proben wurden auf einem 100-Meter-Raster gewonnen, wo dies die Gelände- und Zugangsbedingungen zuließen. Im Fokus standen dabei Erweiterungen der bekannten Gold- und Basismetallmineralisierung und die Ermittlung zusätzlicher Bereiche mit Explorationspotenzial. Die Analyseergebnisse stehen aus.

Abbildung 3 – Lage der Bodenproben 2025/2026 auf CW

Über Brutus Mining Inc.

Brutus Mining Inc. (CSE: BRU) (FWB: ZI3) ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Projekte mit natürlichen Wasserstoff- bzw. Kupfer-Gold-Vorkommen in erstklassigen Jurisdiktionen gerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an seinem Wasserstoffprojekt Bay of Islands, das aus drei Konzessionen – bestehend aus 334 Einheiten mit 83,5 Quadratkilometer Grundfläche – im Westen von Neufundland besteht. Das Kupferprojekt CW des Unternehmens ist ein 2.894 Hektar großes Kupfer-Gold-Projekt, das sich rund 100 Kilometer nördlich von Kamloops (British Columbia) befindet. Brutus bewertet weiterhin andere Konzessionsgebiete mit Potenzial für natürlichen Wasserstoff und kritische Minerale in Kanada mit dem Ziel, ein gut strukturiertes Konzessionsportfolio aufzubauen.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Luke van der Meer, P. Geo., einem geologischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person für Brutus im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr van der Meer hat Informationen bezüglich der historischen und aktuellen Exploration bei CW geprüft, was eine überblicksartige Prüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren umfasst, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Alle vom Unternehmen im Jahr 2026 gewonnenen und hierin beschriebenen Bodenproben wurden an AGAT Laboratories in Calgary (AB) geschickt und werden nach Methode 201-074 mittels Königswasser-Teilaufschluss und anschließender optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) sowie Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) analysiert.

Die Unternehmensleitung weist darauf hin, dass historische Ergebnisse, die von Betreibern erhoben und veröffentlicht wurden, die in keiner Verbindung zu Brutus stehen, von der qualifizierten Person des Unternehmens weder überprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten bei CW. Das Management weist ferner darauf hin, dass Verweise auf historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen zu angrenzenden oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten innerhalb der Eagle Bay Assemblage und der Fennell Formation – unabhängig davon, ob sie sich auf angegebene aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen beziehen – nicht unbedingt auf die Mineralisierung im Projekt hindeuten, das Gegenstand dieser Offenlegung ist.

Quellenangaben

1 – MINFILE-Nummer 092P 042, British Columbia Geological Survey, Ministry of Mining and Critical Minerals.

2 – „NI 43-101 Technical Report on the CW Property, British Columbia“, mit Stichtag 6. Januar 2026, verfasst von Strickland, D., P.Geo.

3 – „NI-43-101 Technical Report on the Chu Chua Property, British Columbia“, mit Stichtag 1. September 2021, verfasst von Raffel, J., et al.

Im Namen des Board of Directors

Christos Doulis

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 636-7335

info@brutusmining.com

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