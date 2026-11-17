CASTRES, Frankreich, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Laboratoires Pierre Fabre gibt bekannt, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) Elticertinib i (auch bekannt als PFL-721, vormals STX-721) den „Fast-Track"-Status für die Behandlung erwachsener Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs („NSCLC") gewährt hat, die EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen aufweisen und bei denen die Erkrankung sowohl unter einer platinbasierten Chemotherapie als auch unter Amivantamab fortgeschritten ist.

Der „Fast-Track"-Status der FDA dient dazu, die Entwicklung und Prüfung von Therapien zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf zu beschleunigen. Die Einstufung wurde auf der Grundlage nichtklinischer Daten sowie vorläufiger Wirksamkeitsdaten aus der laufenden klinischen Phase-1/2-Studie (NCT06043817) gewährt. Sie bietet den Laboratoires Pierre Fabre erweiterte Möglichkeiten zum Austausch mit der FDA sowie die Berechtigung für eine fortlaufende und vorrangige Prüfung, sofern die entsprechenden Kriterien erfüllt sind.

Elticertinib ist ein hochdifferenzierter, oral bioverfügbarer, irreversibler und hochselektiver Tyrosinkinase-Inhibitor („TKI") in der Entwicklung, der auf Mutationen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors („EGFR") und des ERBB2 (HER2)-Exon-20-Insertionsmutationen („ex20ins") abzielt.

NSCLC ist der häufigste Subtyp von Lungenkrebs, und verschiedene EGFR-Mutationen sind die häufigsten treibenden Faktoren für NSCLC; sie treten je nach geografischer Region in bis zu 38 % der Tumoren auf.ii,iii,iv Von dieser Population weisen bis zu 10 % ex20ins-Mutationen auf.

„Diese Fast-Track-Einstufung ist eine Premiere für Laboratoires Pierre Fabre und ein bedeutender Meilenstein, der die Stärke und Reife unserer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in der Onkologie widerspiegelt. Sie bestätigt unsere Fähigkeit, innovative, hoch differenzierte Therapien aus der Forschung zu den Patienten zu bringen, und stärkt unser Bestreben, ein anerkannter globaler Akteur in der Präzisionsonkologie zu werden", sagte Eric Ducournau, Chief Executive Officer von Laboratoires Pierre Fabre.

„Diese Einstufung unterstreicht den dringenden Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit EGFR-ex20ins-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), die bei den derzeit verfügbaren Therapien nach wie vor mit begrenzter Wirksamkeit und erheblichen Verträglichkeitsproblemen konfrontiert sind. Sie wird es uns ermöglichen, enger mit der FDA zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung von Elticertinib zu beschleunigen und diese zielgerichtete Therapie den Patienten schneller zur Verfügung zu stellen", sagte Marie-Andrée Gamache, Chief Executive Officer von Laboratoires Pierre Fabre Pharma.

Kontakt - laure.sgandurra@pierre-fabre.com

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