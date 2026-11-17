Am 17. November 2026 schloss die IBM-Aktie bei 219,05. Damit notiert sie 22,7 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und 56,2 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem jüngsten Zwischenhoch bei 230,85 vom 30. Oktober dominieren wieder niedrigere Kurse. Die Erholung seit dem Sommer ist damit in eine Korrektur übergegangen.

Die IBM-Aktie blickt auf drei bewegte Börsenjahre zurück. Vom Tief bei 140,20 am 17. November 2023 führte der Weg zunächst deutlich nach oben. Nach zwischenzeitlichen Rückschlägen erreichte der Titel am 2. Juni 2026 mit 283,35 sein Dreijahreshoch auf Schlusskursbasis. Der anschließende Einbruch bis auf 180,10 im Juli beschädigte das Chartbild erheblich. Seitdem läuft eine Erholung, die zuletzt jedoch an Schwung verloren hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Der Vorsprung schrumpft

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 213,32. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft diese Marke um rund 2,7 Prozent. Die Position oberhalb der 200-Tage-Linie stützt das längerfristige Chartbild, der Puffer ist allerdings begrenzt. Ein Rückfall darunter würde die jüngste Stabilisierung infrage stellen. Für ein stärkeres Aufwärtssignal fehlt derzeit ein erneuter Anstieg über die jüngsten Zwischenhochs.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Eine erste Unterstützung liegt im Bereich um 219,00, den die Aktie zuletzt mehrfach angelaufen hat. Darunter rücken die 200-Tage-Linie sowie die Zone um 215,20 bis 215,75 in den Fokus. Eine tiefere Auffangregion liegt bei 194,00 bis 194,40. Auf der Oberseite bilden 224,55 bis 226,65 eine Widerstandszone. Erst darüber wäre ein erneuter Test des Oktoberhochs bei 230,85 charttechnisch naheliegend.

Die Aktie von IBM erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,30 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,12 %, über 10 Jahre bei 4,34 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.