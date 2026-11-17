Was derzeit passiert ähnelt stark dem Platzen der Dotcom-Blase: wie damals schmieren Tech-Aktien wie Nvidia ab, aber der US-Leitindex S&P 500 ist nur wenig von seinem Allzeithoch entfernt! Die Dotcom-Blase war geplatzt, der Nasdaq abgestürzt - aber der S&P 500 hielt sich noch sechs Monate nahe seines damaligen Allzeithochs. Der Grund: der Schaden für die US-Gesamtwirtschaft mit Platzen der Blase wurde erst mit Verzögerung sichtbar. Derzeit sehen wir ein ähnliches Phänomen - aber die KI-Investitions-Blase ist ungleich größer als alles, was damals in Dotcom passierte. Daher dürfte der Schaden dann auch größer und nachhaltiger sein! Heute kommt ein Krimi: die Nvidia-Interims-Chefin muss heute die Zahlen präsentieren - aber sie hat als ehemalige Finanz-Chefin sehr wahrscheinlich gewusst, dass Nvidia-Chips faktisch nach China exportiert wurden. Trump auch? Bald könnte es zum Schwur kommen, wenn Marco Rubio unter Eid aussagen muss..

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Das Video "Nvidia und Dotcom: Sind wir im KI-Crash - und ihr habt es nicht gemerkt? " sehen Sie hier..