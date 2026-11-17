Swiss Re geht von Wachstumsbeschleunigung für Versicherungen aus
- Versicherungsbranche wächst weltweit weiter
- Schadenversicherung legt bis 2028 stärker zu
- Lebensgeschäft wächst dank Alterung und höheren Zinsen
ZÜRICH/LONDON (dpa-AFX) - Die Versicherungsbranche wächst weltweit und das Wachstum dürfte in den beiden kommenden Jahren noch zulegen. Davon gehen die Experten des Swiss Re Institute in der jüngsten Sigma-Studie aus, sowohl für das Nichtleben- als auch für das Lebengeschäft.
In der Nichtlebensversicherung (P&C) erwarten die Swiss-Re-Ökonomen für 2027 weltweit ein reales Prämienwachstum von 1,0 Prozent, nach einem geschätzten Zuwachs von 0,5 Prozent im laufenden Jahr, wie es in der am Dienstag veröffentlichten Sigma-Studie hiess. 2028 werde sich das Wachstum weiter beschleunigen, und zwar auf 2,0 Prozent.
Gründe für die positive Entwicklung seien die Zunahme der Vermögenswerte sowie der von Firmen vermehrt benötigte Versicherungsschutz. Einen wichtigen Beitrag leisteten dazu die hohen Investitionen in die KI-Infrastruktur.
Für die Lebensversicherung rechnet das Institut für 2027 und 2028 mit einem realen Prämienwachstum von jeweils 2,1 Prozent, nachdem im laufenden Jahr ein Plus von geschätzt 1,4 Prozent erwartet wird. Treiber seien hier die Alterung der Bevölkerung, die steigenden Vorsorgevermögen und der Trend hin zu höheren Zinsen, die das Anlagegeschäft der Lebensversicherer begünstigen.
Was die weltweite Konjunktur angeht, erwartet das Swiss Re Institute im kommenden Jahr derweil ein Wachstum von 2,8 Prozent, nach geschätzten 2,6 Prozent im Jahr 2026. Dabei dürften allein KI-bezogene Investitionen 2027 rund 0,4 Prozentpunkte zum globalen Wachstum beitragen. Ob sich daraus ein breit abgestützter Wirtschaftsaufschwung ergebe, sei allerdings offen./mk/ls/AWP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 473,6 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 504,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -16,76 %/+47,89 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Swiss Re - A1H81M - CH0126881561
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Meldung von heute, Quelle:
- Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten
- Swiss Re baut auf starke Datenbasis und frühe Einführung von KI, um zentrale Prozesse zu transformieren und so Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern
- Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht
- Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei Life & Health Reinsurance (L&H Re) weitgehend abgeschlossen; geschätzte Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern im vierten Quartal bei etwa 250 Mio. USD
- Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest
- Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[1]
- Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2]