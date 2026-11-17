FRANKFURT, Deutschland, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Inkera, ein neuer Name im Bereich der vollfarbigen additiven Fertigung, stellt auf der Formnext 2026 sein erstes Produkt vor. Der vollfarbige UV 3D Drucker Inkera C1 für den Schreibtisch ist in Halle 12.1 am Stand B11 zu sehen.

Der Newcomer feiert auf der Formnext 2026 Premiere: Der UV Materialstrahldruck Drucker bringt mehr als 10 Millionen Farben auf den Schreibtisch

Der C1 bringt UV Materialstrahldruck in ein kompaktes, schreibtischtaugliches Gerät mit einem Druckbereich von 200 × 150 × 120 mm. Er richtet sich an Kreative, Designende Studios, Lehrkräfte und kleine Produktteams, die eine digitale Idee in ein ausdrucksstarkes, greifbares Objekt verwandeln möchten. Die Anwendungen reichen von personalisierten Figuren und Charaktermodellen über kreative Geschenke und Unterrichtsprojekte bis hin zu Produktkonzepten und Prototypen in Kleinserie.

Für die Meisten blieb die Schreibtischnutzung wegen Kosten, Platzbedarf und Prozesskomplexität außer Reichweite. In einem abgestimmten Prozess werden Farbe und Material Schicht für Schicht aufgetragen. Über acht Materialkanäle – CMYK, Weiß, Transparent, Stützmaterial und Sonderfarbe – entstehen mehr als 10 Millionen Farben, blickdichte Oberflächen, glasähnliche Effekte, Glanz und feine Details, die in das Bauteil integriert werden, statt nachträglich aufgetragen zu werden. Wasserlösliche Stützstrukturen schützen empfindliche Merkmale wie Gesichter, Beschriftungen und filigrane Kanten. Diesen achten Kanal nennt Inkera seine „achte Farbe": einen dedizierten Sonderfarbenkanal für Farbtöne, die sich durch das Mischverfahren nur schwer erzeugen lassen. Dadurch können diese Farbtöne von Druck zu Druck konsistent reproduziert werden, so dass die für Kunstschaffende wichtigsten Farben originalgetreu abgebildet werden.

Druckkopf, UV Aushärtung, Tintenrheologie (Fließ- und Deformationsverhalten von Tinten), Plattformbewegung, Slicing Software und Stützstrukturen müssen aufeinander abgestimmt sein, da Änderungen an einer Komponente die anderen beeinflussen. Der Engpass war nie die Farbe. Entscheidend war, Farbe und Geometrie auf jeder Bauhöhe in Einklang zu halten und genau diesen Schritt übernimmt der C1.

„Farbe verleiht Figuren Persönlichkeit und Kunst ihnen ihre Seele", sagte Hazel, CPO bei Inkera. „Vielleicht fällt es Ihnen nicht direkt auf, wenn eine Farbe genau richtig ist, aber Sie spüren sofort, wenn sie falsch ist. Wenn es um Kunst geht, ist ‚fast richtig' einfach nicht gut genug."

Der Inkera C1 kommt voraussichtlich im ersten Quartal 2027 auf den Markt. Auf der Formnext 2026 freut sich das Inkera Team auf den Austausch mit Expertenteams und Kreativen. Kontakt: inkera.ai/formnext.

Über Inkera

Inkera entwickelt Vollfarbtechnologien, die digitale Kreativität in lebendige physische Erlebnisse verwandeln.

www.inkera.ai

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