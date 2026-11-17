Nvidia, Microsoft, Alphabet verkauft! Bridgewater kehrt Big Tech den Rücken
Dalio tritt auf die Techbremse
Bridgewater kappt seine Wetten auf den Gesamtmarkt und Big Tech. Das neue 13F-Filing zeigt, wohin der Hedgefonds stattdessen umschichtet: in Chipwerte, Versorger und Labortechnik. Die wichtigsten Bewegungen im Überblick.
- Bridgewater reduziert Indexfonds und Big-Tech-Aktien
- Bridgewater kauft Chips und Labortechnik kräftig zu
- US-Portfolio sinkt auf 23 Milliarden Dollar
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Bridgewater Associates hat sein US-Aktienportfolio im dritten Quartal kräftig umgebaut. Das geht aus dem neuen 13F-Filing des Hedgefonds bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor.
Am deutlichsten fällt der Rückzug aus dem breiten Markt aus: Beim SPDR S&P 500 ETF trennte sich Bridgewater von gut einem Drittel der Anteile, beim iShares Core S&P 500 von der Hälfte, beim Vanguard-Pendant sogar von 83 Prozent. Ende Juni steckten in den drei Indexfonds noch rund 6,5 Milliarden US-Dollar, Ende September knapp 3,8 Milliarden.
Auch die Tech-Riesen mussten Federn lassen. Bei Microsoft baute der Fonds 69 Prozent seiner Aktien ab, bei Alphabet 65 Prozent, bei Amazon gut die Hälfte. Nvidia bleibt mit 614 Millionen US-Dollar zwar die größte Einzelaktie im Depot, doch auch hier sank die Stückzahl um 30 Prozent. Gegen den Trend verdoppelte Bridgewater seine Meta-Position.
Frisches Geld floss in Halbleiter. Bei Micron und Applied Materials verdoppelte der Fonds die Stückzahl in etwa, bei Qualcomm hat er sie mehr als verfünffacht. Auch Qorvo und Sandisk wanderten in großem Stil ins Depot. AppLovin stieg auf knapp 200 Millionen US-Dollar und zählt nun zu den 15 größten Positionen. Kräftig zugekauft wurde zudem bei Laborausrüstern wie Thermo Fisher, Danaher und Agilent.
Die größte Neuposition ist mit 92 Millionen US-Dollar der Versorger Dominion Energy, auch Entergy kam neu hinzu. Im Ölsektor tauschte der Fonds Exxon Mobil und Phillips 66 gegen Occidental Petroleum und Diamondback Energy.
Komplett verkauft hat Bridgewater dagegen Union Pacific und Paccar, die zuvor zusammen gut 250 Millionen US-Dollar wert waren. Beim Bahnbetreiber CSX und den Stahlkochern Nucor und Steel Dynamics schrumpften die Bestände um mehr als 85 Prozent.
Unterm Strich sank der Wert der gemeldeten Positionen von 24,4 auf 23,0 Milliarden US-Dollar, die Zahl der Titel von 997 auf 974. Das Filing zeigt allerdings nur US-Aktien und ETFs. Anleihen, Futures und Währungswetten, das Kerngeschäft von Bridgewater, bleiben darin unsichtbar.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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