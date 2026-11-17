Am deutlichsten fällt der Rückzug aus dem breiten Markt aus: Beim SPDR S&P 500 ETF trennte sich Bridgewater von gut einem Drittel der Anteile, beim iShares Core S&P 500 von der Hälfte, beim Vanguard-Pendant sogar von 83 Prozent. Ende Juni steckten in den drei Indexfonds noch rund 6,5 Milliarden US-Dollar, Ende September knapp 3,8 Milliarden.

Bridgewater Associates hat sein US-Aktienportfolio im dritten Quartal kräftig umgebaut. Das geht aus dem neuen 13F-Filing des Hedgefonds bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Tech-Riesen mussten Federn lassen. Bei Microsoft baute der Fonds 69 Prozent seiner Aktien ab, bei Alphabet 65 Prozent, bei Amazon gut die Hälfte. Nvidia bleibt mit 614 Millionen US-Dollar zwar die größte Einzelaktie im Depot, doch auch hier sank die Stückzahl um 30 Prozent. Gegen den Trend verdoppelte Bridgewater seine Meta-Position.

Frisches Geld floss in Halbleiter. Bei Micron und Applied Materials verdoppelte der Fonds die Stückzahl in etwa, bei Qualcomm hat er sie mehr als verfünffacht. Auch Qorvo und Sandisk wanderten in großem Stil ins Depot. AppLovin stieg auf knapp 200 Millionen US-Dollar und zählt nun zu den 15 größten Positionen. Kräftig zugekauft wurde zudem bei Laborausrüstern wie Thermo Fisher, Danaher und Agilent.

Die größte Neuposition ist mit 92 Millionen US-Dollar der Versorger Dominion Energy, auch Entergy kam neu hinzu. Im Ölsektor tauschte der Fonds Exxon Mobil und Phillips 66 gegen Occidental Petroleum und Diamondback Energy.

Komplett verkauft hat Bridgewater dagegen Union Pacific und Paccar, die zuvor zusammen gut 250 Millionen US-Dollar wert waren. Beim Bahnbetreiber CSX und den Stahlkochern Nucor und Steel Dynamics schrumpften die Bestände um mehr als 85 Prozent.

Unterm Strich sank der Wert der gemeldeten Positionen von 24,4 auf 23,0 Milliarden US-Dollar, die Zahl der Titel von 997 auf 974. Das Filing zeigt allerdings nur US-Aktien und ETFs. Anleihen, Futures und Währungswetten, das Kerngeschäft von Bridgewater, bleiben darin unsichtbar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,64 $ , was einem Rückgang von -4,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Julian Schick

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen



Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite. Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"