Selenskyj bestätigt teilweise Zerstörung der Krim-Brücke
Für Sie zusammengefasst
- Selenskyj bestätigt Angriff auf die Krimbrücke
- Ein Brückenbogen der Krimbrücke stürzte ein
- Ein Video zeigt den eingestürzten Brückenbogen
Foto: Siarhei - 356130783
KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die teilweise Zerstörung der Brücke auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim durch sein Militär bestätigt. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er ein Video mit Aufnahmen, die zeigen, dass einer der zwei Brückenbögen eingestürzt ist./fko/DP/mis