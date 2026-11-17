Laut New York Times hatte US-Außenminister Marco Rubio den Präsidenten über Geheimdienstinformationen zu Huangs Beziehung mit der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang unterrichtet. Trump bestritt am Montag, davon erfahren zu haben. Auch unmittelbar vor und nach dem Verkauf wurden über seine Anlagekonten kleinere Mengen Nvidia-Aktien gekauft.

Bis zu 97,5 Millionen US-Dollar (rund 84 Millionen Euro) an Transaktionen mit Nvidia-Aktien liefen seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus über die Anlagekonten des US-Präsidenten. Eine Auswertung seiner Finanzoffenlegungen durch CNBC kommt auf mindestens 103 Käufe und Verkäufe. Besonders heikel ist eine Transaktion vom 18. Mai: Damals wurden Nvidia-Aktien im Wert von bis zu einer Million US-Dollar verkauft – nur fünf Tage, nachdem Trump über den Spionageverdacht im Umfeld von Nvidia-Gründer Jensen Huang informiert worden sein soll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie stark Trumps finanzielles Engagement bei Nvidia gewachsen ist, zeigt eine Recherche der Washington Post. Ende 2024 lag der gemeldete Wert seiner Beteiligung zwischen 615.000 und 1,3 Millionen US-Dollar. Ende August 2026 waren es bereits zwischen 13 und 62 Millionen US-Dollar. Transaktionen der vergangenen zwei Monate sind aufgrund von Meldeverzögerungen noch nicht berücksichtigt.

Auch frühere Aktiengeschäfte fallen durch ihren Zeitpunkt auf. Zwei Tage vor Huangs erstem Besuch im Weißen Haus im Januar 2025 kauften Trumps Vermögensverwalter Nvidia-Aktien im Wert von einer bis fünf Millionen US-Dollar. Im August desselben Jahres folgten Käufe im Wert von fünf bis 25 Millionen US-Dollar – eine Woche nach Trumps Bestätigung einer Vereinbarung über Nvidia-Chipverkäufe nach China.



Das Weiße Haus erklärte gegenüber CNBC, unabhängige Vermögensverwalter verwalteten Trumps Anlagen ohne dessen Einflussnahme. Die Finanzoffenlegungen liefern keine Belege dafür, dass Trump die Geschäfte persönlich veranlasste oder seine Berater Zugang zu geheimen Informationen hatten.

Unterdessen brachte Trump am Montag eine Rückkehr des zurückgetretenen Nvidia-Chefs ins Spiel. Nach Informationen von CNBC zieht der Verwaltungsrat des Chipkonzerns eine Wiedereinsetzung Huangs jedoch nicht in Betracht. Republikanische und demokratische Kongressabgeordnete bemühen sich laut Independent inzwischen darum, Huang vor mehreren Ausschüssen zu befragen.

Für Nvidia wächst damit neben dem personellen auch das politische Risiko. Die Überschneidung privater Vermögensinteressen des Präsidenten mit politischen Entscheidungen über das milliardenschwere Chinageschäft könnte den Druck auf das Unternehmen erhöhen. Die am heutigen Dienstag anstehenden Quartalszahlen dürften zeigen, wie robust Nvidias operatives Geschäft angesichts dieser Entwicklungen ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 143,7EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.





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Gina Moesing

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