MPCM senkt Beiersdorf auf 'Hold' und halbiert Kursziel
ANALYSE-FLASH
- MPCM senkt Beiersdorf-Ziel von 170 auf 85 Euro
- MPCM stuft Beiersdorf von „Buy“ auf „Hold“ ab
- Belege zur Wende erst 2027, Tesa unter Chipdruck
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Beiersdorf von 170 auf auf 85 Euro halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Christoph Dolleschal will erst Nachweise über eine Kehrtwende zum Besseren haben und daher das erste Halbjahr 2027 abwarten, wie er am Dienstag schrieb. Erschwerend komme hinzu, dass die Kehrtwende auf Kosten der Profitabilität des Nivea- und Tesa-Herstellers gehen dürfte. Mit Blick auf Tesa könnte eine Angebotsknappheit an Memory-Chips das Geschäft mit Smartphones belasten./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 83,18 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -13,30 %/+5,28 % bedeutet.
Analyst:
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Die harten Zahlen sind an für sich nicht schlecht.
Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Auch heute wieder wird BEI still und leise viele Tausend BEI-Aktien für ewig vom Markt nehmen...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif.