Cathie Wood stößt Nvidia ab, um auf Krypto zu setzen
Krypto-Crash genutzt
Cathie Wood trennt sich von Nvidia-Aktien im Millionenwert. Gleichzeitig nutzt sie den Kursrutsch bei mehreren Krypto-Aktien für neue Käufe.
- Ark verkauft Nvidia-Aktien für 84,8 Mio. Dollar
- Ark investiert knapp 40 Mio. in Krypto-Aktien
- Ark kauft SpaceX-Aktien für 52 Millionen Dollar
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Cathie Wood schichtet ihr Portfolio um. Ihre Investmentgesellschaft Ark Invest hat am Montag 543.092 Nvidia-Aktien im Wert von 84,8 Millionen US-Dollar verkauft. Gleichzeitig investierte die Gesellschaft Millionen in angeschlagene Krypto-Unternehmen.
Erst am 9. November hatte Wood insgesamt 90.443 Nvidia-Aktien für 16,2 Millionen US-Dollar gekauft. Damals notierte das Papier bei 178,67 US-Dollar. Bis zum Verkauf am Montag fiel der Kurs auf 156,14 US-Dollar. Damit ergibt sich für die damaligen Käufe ein rechnerischer Wertverlust von 2,1 Millionen US-Dollar.
Trotz der Verkäufe bleibt Ark Invest erheblich an Nvidia beteiligt. Allein im ARKK befinden sich weiterhin Aktien des Chipherstellers im Wert von 367,3 Millionen US-Dollar.
Cathie Wood greift bei drei Krypto-Aktien zu
Während Ark seine Nvidia-Beteiligung reduziert, nutzt Wood die Kursverluste bei mehreren Krypto-Unternehmen für umfangreiche Zukäufe. Besonders deutlich fiel der Kauf bei Block aus. Ark erwarb 277.523 Aktien für 23 Millionen US-Dollar.
Hinzu kamen 180.534 Aktien des Stablecoin-Anbieters Circle im Wert von 10,4 Millionen US-Dollar sowie 53.760 Coinbase-Aktien für weitere 6,4 Millionen US-Dollar. Insgesamt investierte Ark damit knapp 40 Millionen US-Dollar in die drei Unternehmen.
Alle drei Aktien hatten am Montag deutlich nachgegeben. Während Block 1,92 Prozent verlor, fielen Circle um 7,32 Prozent und Coinbase um 6,11 Prozent. Für Coinbase stehen die Zeichen weiterhin auf fallende Kurse.
Auch Elon Musks SpaceX profitiert
Noch größer fiel eine weitere Investition aus. Ark kaufte 378.515 Aktien von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX für 52 Millionen US-Dollar.
Einschätzung: Wood verkauft Nvidia mitten in einer schweren Unternehmenskrise, um Geld für angeschlagene Krypto-Aktien lockerzumachen. Offenbar setzt sie darauf, dass sich der Kryptosektor schneller erholt als der Chiphersteller. Dennoch hält Ark weiterhin Nvidia-Aktien im Wert von mehreren Hundert Millionen US-Dollar und sichert sich damit die Chance, auch von einer möglichen Kurserholung zu profitieren.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
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