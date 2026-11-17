Erst am 9. November hatte Wood insgesamt 90.443 Nvidia-Aktien für 16,2 Millionen US-Dollar gekauft. Damals notierte das Papier bei 178,67 US-Dollar. Bis zum Verkauf am Montag fiel der Kurs auf 156,14 US-Dollar. Damit ergibt sich für die damaligen Käufe ein rechnerischer Wertverlust von 2,1 Millionen US-Dollar.

Cathie Wood schichtet ihr Portfolio um. Ihre Investmentgesellschaft Ark Invest hat am Montag 543.092 Nvidia -Aktien im Wert von 84,8 Millionen US-Dollar verkauft. Gleichzeitig investierte die Gesellschaft Millionen in angeschlagene Krypto-Unternehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A]!

Trotz der Verkäufe bleibt Ark Invest erheblich an Nvidia beteiligt. Allein im ARKK befinden sich weiterhin Aktien des Chipherstellers im Wert von 367,3 Millionen US-Dollar.

Cathie Wood greift bei drei Krypto-Aktien zu

Während Ark seine Nvidia-Beteiligung reduziert, nutzt Wood die Kursverluste bei mehreren Krypto-Unternehmen für umfangreiche Zukäufe. Besonders deutlich fiel der Kauf bei Block aus. Ark erwarb 277.523 Aktien für 23 Millionen US-Dollar.

Hinzu kamen 180.534 Aktien des Stablecoin-Anbieters Circle im Wert von 10,4 Millionen US-Dollar sowie 53.760 Coinbase-Aktien für weitere 6,4 Millionen US-Dollar. Insgesamt investierte Ark damit knapp 40 Millionen US-Dollar in die drei Unternehmen.

Alle drei Aktien hatten am Montag deutlich nachgegeben. Während Block 1,92 Prozent verlor, fielen Circle um 7,32 Prozent und Coinbase um 6,11 Prozent. Für Coinbase stehen die Zeichen weiterhin auf fallende Kurse.

Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

Auch Elon Musks SpaceX profitiert

Noch größer fiel eine weitere Investition aus. Ark kaufte 378.515 Aktien von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX für 52 Millionen US-Dollar.

Einschätzung: Wood verkauft Nvidia mitten in einer schweren Unternehmenskrise, um Geld für angeschlagene Krypto-Aktien lockerzumachen. Offenbar setzt sie darauf, dass sich der Kryptosektor schneller erholt als der Chiphersteller. Dennoch hält Ark weiterhin Nvidia-Aktien im Wert von mehreren Hundert Millionen US-Dollar und sichert sich damit die Chance, auch von einer möglichen Kurserholung zu profitieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"