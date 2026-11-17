TKMS erhält Auftrag für weitere Fregatten
- TKMS erhält Auftrag für vier weitere Meko-Fregatten
- Die ersten beiden Fregatten sind bereits in Produktion
- Die erste Fregatte soll planmäßig 2029 fertig sein
KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS erhält von der Bundeswehr wie bereits erwartet den Auftrag für vier weitere Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU. Mit der Erweiterung werde nun der größte Überwasser-Auftrag in der Geschichte von TKMS weiter ausgebaut, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp in Kiel am Dienstag mitteilte. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im Juli grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. Zunächst wurden vier Fregatten bestellt, mit der Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen.
Mit der Produktion der ersten beiden Fregatten aus dem ersten Los habe TKMS begonnen, hieß es weiter. Die erste Fregatte soll wie geplant 2029 fertig werden. Die Auslieferung der weiteren Schiffe soll in einem engen Takt folgen.
Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS wurde im Sommer mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe bezifferte das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 11,35 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
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