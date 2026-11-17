LONDON, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, ein weltweit tätiger Experte für Hochschulbildung, hat die Ausgabe 2027 des „QS World University Rankings: Sustainability" veröffentlicht.

Die ETH Zürich kehrt auf Platz zwei zurück, während Deutschland Rekorde bricht und Österreich zurückfällt

Das diesjährige Ranking umfasst mehr als 2.000 Universitäten an 107 Standorten. Die schwedische Universität Lund behält den ersten Platz, gefolgt von der ETH Zürich, die auf den zweiten Platz vorgerückt ist, und der University of Toronto, die nach ihren Spitzenplatzierungen in den Jahren 2024 und 2025 nun auf den dritten Platz zurückgefallen ist.

Leigh Kamolins, QS-Direktor für Analytik und Evaluation, sagt: „Das QS Nachhaltigkeitsranking 2027 erscheint zu einem kritischen Zeitpunkt: Das Jahr 2030 rückt näher, und bei nur 36 % der messbaren Ziele der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung sind Fortschritte zu verzeichnen, während 15 % Rückschritte verzeichnen. Die Notwendigkeit, ökologische und soziale Maßnahmen zu beschleunigen, ist dringender denn je."

Deutschland

Deutschland hat 64 Universitäten in dem Ranking, die meisten in Kontinentaleuropa: 22 steigen auf, 33 fallen ab und sieben bleiben unverändert.

Die Universität Hamburg klettert um 14 Plätze auf den geteilten 32. Platz und führt damit zum dritten Mal in Folge die deutsche Rangliste an.

Deutschland ist erstmals mit drei Universitäten in den globalen Top 50 vertreten, wobei die TUM und die Universität Bonn Rekordhöhen erreichen.

Die Durchschnittswerte Deutschlands liegen in allen Bewertungskategorien außer „Governance" über dem globalen Durchschnitt, allerdings sind die Werte in den Bereichen „Beschäftigungsfähigkeit" und „Ergebnisse" um 91 % zurückgegangen.