Bereits tags zuvor waren die Papiere des auf die Ernährungs- und die Verteidigungsindustrie ausgerichteten Spezialchemie-Unternehmens um knapp 8 Prozent angesprungen. Die Kursbilanz für das laufende Jahr ist damit jedoch immer noch knapp negativ.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Alzchem haben am Dienstag ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt und sind auf den höchsten Stand seit Ende Oktober gestiegen. Am Vormittag notierten sie 2,8 Prozent im Plus bei 154,20 Euro und standen damit an der Spitze im Nebenwerteindex SDax , der sich rund ein Prozent im Minus bewegte.

Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank lobte die guten Fortschritte beim Bau eines Werks in den USA zur Herstellung von Nitroguanidin. Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung und der Umsetzung des Vorhabens hätten den Aktienkurs von Alzchem nach den Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober um rund 15 Prozent absacken lassen. Orgonas bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und beließ das Kursziel auf 201 Euro./edh/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 17.583 auf Ariva Indikation (17. November 2026, 10:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +29,14 %/+69,54 % bedeutet.



