Neue US-Einschränkungen für Export von KI-Chips
ROUNDUP
- USA verschärfen Exportregeln für KI-Chips nach Asien
- Lizenzen sollen Schmuggel nach China verhindern
- Rechenzentren müssen Kunden strenger überprüfen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen.
Für die Lieferung von Hochleistungs-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien werden künftig Exportlizenzen der US-Regierung notwendig sein, wie aus der Anordnung des US-Handelsministeriums hervorgeht. Für Betreiber von Rechenzentren mit amerikanischen KI-Chips gibt es zudem neue Vorgaben für die Überprüfung ihrer Kunden.
Chinas Außenministerium kritisierte die neuen US-Regeln als "wirtschaftlichen Zwang". Die USA mischten sich damit in Chinas Handels- und Technologiebeziehungen mit anderen Ländern ein, sagte Ministeriumssprecher Guo Jiakun. China werde die nötigen Maßnahmen ergreifen, um seine legitimen Rechte und Interessen zu verteidigen. Konkrete Schritte nannte Guo nicht.
Verbot mit Schlupflöchern
Die US-Regierung hatte schon vor einiger Zeit den Export leistungsstarker KI-Chips nach China untersagt, darunter jene des Marktführers Nvidia . Als Ziel wird dabei ausgegeben, die Fortschritte des Landes bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz zu bremsen, die auch militärisch genutzt werden könnte.
Es fanden sich jedoch mehrere Wege, das Verbot zu umgehen. Zum einen gibt es den Schmuggel: Chips werden für den angeblichen Einsatz in verschiedenen Ländern gekauft - und landen dann über Umwege in China. In einem Fall etwa wurden laut einer US-Anklage Plaketten mit Seriennummern mit Hilfe von Haartrocknern auf Server-Attrappen umgeklebt, um zu vertuschen, dass die echten Geräte mit Nvidia-Technik nach China weitergereicht wurden.
Der abgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang hatte Medienberichten zufolge eine Affäre mit einer Top-Managerin der in Singapur ansässigen Firma Megaspeed, die ein großer Kunde für KI-Chips des Konzerns ist. Megaspeed wird von Behörden verdächtigt, in dieser Zeit Technik nach China weitergeschickt zu haben. Bei der Frau wiederum haben US-Sicherheitskreise laut Medienberichten den Verdacht, dass sie eine chinesische Spionin sein könnte.
Bei einer anderen Lösung mieten chinesische Kunden Computerleistung in Rechenzentren mit Nvidia-Chips - etwa in Malaysia - und haben auf diese Weise ebenfalls Zugriff auf die Technologie.
Spannungen in der US-Regierung
In einer ungewöhnlichen Randnotiz verwies das US-Handelsministerium darauf, dass die Anordnung vom Finanzministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat formuliert worden sei. Dieser Hinweis schien ein weiterer Beleg für die Differenzen in der US-Regierung: Finanzminister Scott Bessent sprach jüngst davon, dass das von Howard Lutnick geführte Handelsministerium bei Maßnahmen für schärfere Exportkontrollen gebremst habe. Diese seien unter anderem von seinem Ressort und dem Außenministerium gefordert worden.
Wenige Tage danach kamen nun die neuen Regeln. Präsident Donald Trump verteidigte am Montag Lutnicks Vorgehensweise: Der Handelsminister habe die Beziehungen zu China nicht verschlechtern wollen. Trump wird diese Woche an einem Gipfeltreffen in China teilnehmen.
Lutnicks Ressort veröffentlichte wenig später zusammen mit dem Justizministerium eine Stellungnahme, aus der vor allem hervorging, dass man schon im Sommer 2025 bei Nvidia Unterlagen zu Verkäufen an Megaspeed eingefordert und die Firma aus Singapur überprüft habe. Danach habe das Justizministerium die Führungsrolle bei strafrechtlichen Ermittlungen übernommen. Sollte es Rechtsverstöße gegeben haben, werde man sie gemeinsam verfolgen, hieß es./so/DP/jha
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Der Knackpunkt ist China und wie NVIDIA mal laut gedacht seine Zahlen schlicht frisiert hat! China Verkäufe sind in den Zahlen gar nicht enthalten, wurde jahrelang so kommuniziert. Wir verkaufen nichts nach China und daher weisen wir China nicht aus. Super Zahlen und alles ohne China? Jetzt kommt raus, ein bedeutender Teil der Verkäufe gingen wahrscheinlich über Südostasien doch nach China. 1. also basiert das gesamte Wachstum eben nicht ausgeklammert von China und 2. kündigen die usa an alle Schlupflöcher nach China dicht zu machen. Bedeutet jetzt was? Umsatzeinbruch? Gewinneinbruch? Absatzprobleme? Wie hoch war die Südostasien Connection nach China für NVIDIA umgerechnet in Dollar? Gleichzeitig wird bekannt, dass NVIDIA seit Monaten darüber nachdenkt die Förderung von Cloudanbietern einzuschränken, da die Nachfrage zurückgehen könnte. Just in dem Moment veröffentlichen heute die Analysten und senken das KI Investment für die nächsten 5 Jahre um verrückte 1/3. nicht mal mehr 1 Billion sollen es plötzlich sein die in neue KI Infrastruktur investiert werden soll laut Prognosen. Die Frage ist mittlerweile, ob NVIDIA überhaupt neue Prognosen herausgeben wird oder kann. Wenn nicht dann sind die 100$ in Gefahr. Entweder kann NVIDIA den Anteil beziffern der nach China ging oder nicht. Gewollt oder ungewollt ist das der Elefant im Raum, welchen Anteil an den China freien Zahlen hatte China bisher wirklich?
Und die Übergangs CEO wird sicher nicht die Nachfolgerin. Das wäre ein Grund für einen Kurs unter 100$. Vorstand für einen Bereich sein ist etwas völlig anderes als den gesamten Konzern zu leiten. Die Frau hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie es nicht kann.
Die Probleme liegen überall aber sicher nicht da ob er 2 oder 20 Affären hatte.
Dirk Müller, Mr. Dax sagte kaufen. Für mich ein eindeutiges, klares Signal, die Finger weg zu lassen ;-)