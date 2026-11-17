Microsoft zieht an Nvidia vorbei: So viel ist der Chip-Konzern noch wert
Nur noch Platz 3!
Erst der Chef weg, dann der Absturz im Ranking: Nvidia büßt mehr als vier Prozent ein fällt auf Rang drei unter den wertvollsten Konzernen der Welt. Am Dienstagabend muss der Chipriese liefern.
- Nvidia fällt nach Huang-Abgang auf Rang drei
- Zahlen sollen Führung, KI-Kurs und China klären
- Börsenrutsch belastet Märkte, Anthropic plant IPO
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Die Nvidia-Aktie hat den Montag mit einem Minus von 4,12 Prozent beendet. Nach dem Skandal um Jensen Huang und dessen Rauswurf ist der Chipkonzern binnen kurzer Zeit von der Spitze der wertvollsten Unternehmen auf Rang drei zurückgefallen. Microsoft kommt auf einen Börsenwert von 3,847 Billionen US-Dollar, Nvidia auf 3,77 Billionen US-Dollar.
Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, denn am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor. Gefragt sind dann nicht nur Umsatzrekorde. Anleger wollen auch wissen, wie die neue Führungsriege auftritt und welchen Kurs sie bei künstlicher Intelligenz einschlägt.
Dazu kommt die Frage, ob US-Exportbeschränkungen bei Verkäufen an chinesische Kunden umgangen wurden. Anleger gehen also mit gemischten Gefühlen in den Termin.
Hinter dem Konzern liegt bereits die schwächste Woche seit April 2025, als Donald Trumps weitreichende Zölle die Märkte durcheinanderwirbelten. Am Montag zog der Kursrutsch auch die übrigen Magnificent Seven nach unten.
Die gesamte Börse stand unter Druck. Der Nasdaq 100 schloss 2,7 Prozent tiefer, der S&P 500 gab 1,9 Prozent nach, beide zum dritten Mal in Folge. Zusätzlich richtet sich der Blick auf den erwarteten Börsengang von Anthropic in dieser Woche.
Fazit
Nvidia geht angeschlagen in den Dienstagabend: Der Abgang von Jensen Huang hat die Aktie im Börsenwert hinter Microsoft zurückgeworfen, und die Zahlen müssen nun mehr leisten als nur starke Umsätze. Neue Führung, Chinageschäft und die Exportfrage machen den Termin zum Stimmungstest für den gesamten KI-Handel, zumal der Börsengang von Anthropic noch in dieser Woche ansteht.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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