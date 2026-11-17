Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, denn am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor. Gefragt sind dann nicht nur Umsatzrekorde. Anleger wollen auch wissen, wie die neue Führungsriege auftritt und welchen Kurs sie bei künstlicher Intelligenz einschlägt.

Die Nvidia-Aktie hat den Montag mit einem Minus von 4,12 Prozent beendet. Nach dem Skandal um Jensen Huang und dessen Rauswurf ist der Chipkonzern binnen kurzer Zeit von der Spitze der wertvollsten Unternehmen auf Rang drei zurückgefallen. Microsoft kommt auf einen Börsenwert von 3,847 Billionen US-Dollar, Nvidia auf 3,77 Billionen US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dazu kommt die Frage, ob US-Exportbeschränkungen bei Verkäufen an chinesische Kunden umgangen wurden. Anleger gehen also mit gemischten Gefühlen in den Termin.

Hinter dem Konzern liegt bereits die schwächste Woche seit April 2025, als Donald Trumps weitreichende Zölle die Märkte durcheinanderwirbelten. Am Montag zog der Kursrutsch auch die übrigen Magnificent Seven nach unten.

Die gesamte Börse stand unter Druck. Der Nasdaq 100 schloss 2,7 Prozent tiefer, der S&P 500 gab 1,9 Prozent nach, beide zum dritten Mal in Folge. Zusätzlich richtet sich der Blick auf den erwarteten Börsengang von Anthropic in dieser Woche.

Fazit



Nvidia geht angeschlagen in den Dienstagabend: Der Abgang von Jensen Huang hat die Aktie im Börsenwert hinter Microsoft zurückgeworfen, und die Zahlen müssen nun mehr leisten als nur starke Umsätze. Neue Führung, Chinageschäft und die Exportfrage machen den Termin zum Stimmungstest für den gesamten KI-Handel, zumal der Börsengang von Anthropic noch in dieser Woche ansteht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,13 $ , was einem Rückgang von -4,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Julian Schick

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen



Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite. Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"