Wie Berkshire Hathaway mitteilte, wandelte Buffett 6.150 A-Aktien in 9.225.000 B-Aktien um. Davon gehen 3,69 Millionen Aktien an die nach seiner ersten Ehefrau benannte Susan Thompson Buffett Foundation. Jeweils 1,845 Millionen Aktien erhalten die drei von seinen Kindern geleiteten Stiftungen Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation und NoVo Foundation.

Warren Buffett verschenkt erneut Berkshire-Hathaway-Aktien im Milliardenwert – und lässt die Stiftung seines langjährigen Weggefährten Bill Gates leer ausgehen. Der 96-jährige Starinvestor kündigte am Montag eine Spende im Wert von rund 5,5 Milliarden US-Dollar (4,8 Milliarden Euro) an vier gemeinnützige Familienstiftungen an. Bis Ende 2034 will Buffett seine gesamten verbliebenen Berkshire-Aktien an diese Stiftungen übertragen. Ihr aktueller Wert liegt bei rund 162 Milliarden US-Dollar (140 Milliarden Euro).

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Bereits im Juli hatte Buffett die Gates-Stiftung erstmals seit 2006 bei seiner jährlichen Sommerspende übergangen. Laut Fortune hatte der Investor der Organisation innerhalb von zwei Jahrzehnten rund 48 Milliarden US-Dollar gespendet. Die Abkehr erfolgte nach neuen Enthüllungen über die Beziehungen zwischen Bill Gates und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Eine externe Untersuchung der Anwaltskanzlei WilmerHale ergab, dass Vertreter der Gates-Stiftung zwischen 2011 und 2014 trotz interner Bedenken rund 30 Mal mit Epstein zusammengetroffen waren. Hinweise darauf, dass die Stiftung Epstein bezahlt hatte oder von seinen kriminellen Aktivitäten wusste, fanden die Ermittler nicht.

Buffett hatte die Beschleunigung seiner Spenden allerdings auch damit begründet, dass seine Kinder älter würden und bereit seien, sein Vermögen zu verteilen. In seinem diesjährigen Thanksgiving-Brief bekräftigte er zudem sein Vertrauen in Berkshire Hathaway und dessen neuen Vorstandschef Greg Abel.

An der Börse erlebt der Mischkonzern unterdessen einen Höhenflug. Seit Beginn des vierten Quartals hat die Berkshire-Aktie rund 19 Prozent zugelegt und die vergangene Woche mit vier Rekordschlusskursen in Folge beendet. Während der S&P 500 am Montag knapp zwei Prozent verlor, hielt sich Berkshire nahezu unverändert. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mit einem Plus von 17,9 Prozent inzwischen rund 9,6 Prozentpunkte vor dem US-Leitindex.

Für Berkshire gewinnt Buffetts beschleunigter Vermögenstransfer allein aufgrund seiner gewaltigen Dimension an Bedeutung. Die Schenkungen selbst stellen noch keinen Aktienverkauf dar, spätere Veräußerungen durch die Stiftungen könnten allerdings zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen. Die jüngste relative Kursstärke zeigt zugleich, dass Berkshire auch nach Buffetts Rückzug als Konzernchef für Anleger attraktiv geblieben ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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