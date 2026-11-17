Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) das EBITDA um 65 Prozent auf 43,9 Mio. Euro gesteigert und dabei von der starken Entwicklung bei Power Generation profitiert. Zudem sei die jüngst angepasste Prognose bestätigt worden. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 8,30 Euro und erneuert die Einstufung „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2026, 11:25 Uhr)



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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 17.11.2026 um 09:52 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1c4eacf39098c89e0aab6c6d0a0268bd

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,89 % und einem Kurs von 4,625EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Kursziel: 8,30 EUR



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