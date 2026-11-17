Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war der internationale Ölhandel eine wichtige Stütze des US-Dollars. Erdölexporteure verkauften ihre Rohstoffe überwiegend gegen US-Dollar und investierten einen Teil ihrer Einnahmen anschließend in amerikanische Staatsanleihen . Dieser Kreislauf trug zur weltweiten Nachfrage nach der US-Währung bei.

Der US-Dollar ist so stark wie seit mehr als anderthalb Jahren nicht mehr. Für den Euro geht es dagegen immer weiter bergab. Dahinter steckt möglicherweise weit mehr als die amerikanische Zinspolitik. Der jahrzehntelang dominierende Petrodollar könnte zunehmend durch einen neuen Machtfaktor ersetzt werden – den sogenannten "Chip-Dollar".

Doch inzwischen verschieben sich die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse. Erstmals hat der weltweite Handel mit Halbleitern den Handel mit Öl und Gas übertroffen. Die Handelsüberschüsse asiatischer Chipproduzenten haben mittlerweile eine Größenordnung erreicht, die mit den Ölüberschüssen der Golfstaaten vergleichbar ist. Vor diesem Hintergrund wird der Petrodollar zunehmend durch den "Chip-Dollar" abgelöst, sagt die Deutsche-Bank-Strategin Mallika Sachdeva.

Unternehmen aus Taiwan, Südkorea und anderen asiatischen Volkswirtschaften verdienen Milliarden mit Chips für künstliche Intelligenz, Rechenzentren und andere Technologien. Ein Teil des dadurch entstehenden Kapitals fließt anschließend zurück in die USA. Ein wichtiger Unterschied zum Petrodollar ist aber, dass für die Halbleiter-Einnahmen keine Bonds, sondern vor allem US-Aktien eingekauft werden. Die jährlichen ausländischen Kapitalzuflüsse in amerikanische Aktien übersteigen inzwischen eine Billion US-Dollar, zeigen Berechnungen der Deutschen Bank.

Dadurch entsteht eine Art Kreislauf: Der KI-Boom in den USA sorgt für steigende Chipbestellungen in Asien. Die daraus erwirtschafteten Überschüsse fließen teilweise in amerikanische Technologieunternehmen zurück. Diese erhalten damit zusätzliches Kapital für ihre Expansion und neue KI-Investitionen. Der Dollar profitiert dabei gleich doppelt, durch die Nachfrage nach amerikanischen Vermögenswerten und durch die internationale Dominanz der US-Technologiebranche.

Anders als früher hängt die Stärke der Weltleitwährung damit zunehmend von privaten Unternehmen und Aktienmärkten ab, während Öl und Staatsanleihen zwar wichtige Säulen des Dollarsystems bleiben, aber relativ an Bedeutung verlieren. Am Montag kletterte der Dollar-Index auf rund 103,50 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit April 2025. Der Euro fiel unter 1,10 US-Dollar, bevor er sich wieder etwas erholte und am Dienstag knapp über der Marke tendiert. Damit hat die Gemeinschaftswährung in diesem Jahr zum Greenback bereits 6,4 Prozent an Wert verloren.

Auslöser der jüngsten Dollar-Rallye sind die überraschend hohen amerikanischen Inflationszahlen für Oktober. Anleger rechnen deshalb mit weiteren Zinserhöhungen der Federal Reserve. Die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im Dezember liegt laut CME FedWatch aktuell bei 100 Prozent, wobei zu gut 97 Prozent mit einem kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte gerechnet wird und zu knapp 3 Prozent mit einer Erhöhung um 50 Punkte. Höhere Zinsen machen Anlagen in US-Dollar attraktiver. Gleichzeitig bleibt die amerikanische Wirtschaft vergleichsweise robust. Damit wirken derzeit zwei Kräfte zugunsten der amerikanischen Währung: die Aussicht auf höhere Zinsen und der Zustrom internationalen Kapitals in den KI-Sektor.

Die neue Abhängigkeit birgt allerdings erhebliche Risiken. Während US-Staatsanleihen als vergleichsweise sichere Anlagen gelten, schwanken Aktien deutlich stärker. Laut Sachdeva sind amerikanische Aktien etwa dreimal so volatil wie Staatsanleihen. Bei Technologieaktien kann die Volatilität sogar zehnmal so hoch ausfallen. Gerät der KI-Boom ins Stocken, könnten internationale Anleger ihre US-Aktienbestände schnell reduzieren. Damit würde auch eine wichtige Stütze des Dollars wegbrechen. Hinzu kommt, dass der immer stärkere Dollar selbst zum Risiko für die Finanzmärkte werden könnte, da er die Rückzahlung von Dollarkrediten im Ausland verteuert, die globalen Finanzierungsbedingungen verschärft und die Auslandsgewinne amerikanischer Konzerne belastet, warnt die Bank of America.

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Kurzfristig spricht dennoch einiges für eine Fortsetzung des Dollar-Höhenflugs. Benjamin Ford vom Analysehaus Macro Hive hält einen Rückgang des Euro auf 1,08 US-Dollar bis zum Jahresende für möglich. Hintergrund sind die hartnäckige US-Inflation und weitere potenzielle Zinserhöhungen. Auch Goldman Sachs rechnet damit, dass der Dollar bis 2027 weiter aufwerten könnte, wenn auch mit nachlassendem Tempo. Die Analysten der ING sehen kurzfristig zwar auch erhebliche Abwärtsrisiken für den Euro, auf längere Sicht würden die amerikanischen Inflationsrisiken hingegen überschätzt werden. Dies werde dazu führen, dass die Märkte ihre Zinserwartungen irgendwann wieder nach unten korrigieren müssten.

Für die Gemeinschaftswährung ist damit der KI-Boom zu einem entscheidenden Faktor geworden. Solange internationale Anleger Milliarden in amerikanische Technologiewerte investieren, bleibt der US-Dollar gut unterstützt. Sollte das Vertrauen in die Ertragsaussichten künstlicher Intelligenz jedoch schwinden, könnte der Kapitalstrom unter Umständen sehr schnell nachlassen. Der Wandel vom Petrodollar zum Chip-Dollar kann die amerikanische Währung voraussichtlich nicht dauerhaft stärken, sie aber deutlich volatiler und stärker von den Schwankungen der Technologiebörsen abhängig machen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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