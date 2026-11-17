KI-Blase wird zur echten Gefahr: Jetzt schlägt ein Tech-Boss Alarm
Zweifel am KI-Boom
Milliarden fließen in künstliche Intelligenz. Doch ein führender Tech-Chef warnt: Ohne steigende Gewinne könnte der Boom zum gefährlichen Risiko werden.
- Baidu-Chef warnt vor einer möglichen KI-Blase
- KI-Milliarden müssen sich wirtschaftlich auszahlen
- Der größte wirtschaftliche Wert liegt bei Anwendungen
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Der rasante Ausbau künstlicher Intelligenz könnte sich als milliardenschweres Risiko erweisen. Davor warnt Robin Li, Vorstandschef des chinesischen Technologiekonzerns Baidu. Auf dem APEC-CEO-Gipfel in Shenzhen erklärte er am Dienstag, dass die Sorgen vor einer KI-Blase durchaus Realität werden könnten, wenn die hohen Investitionen nicht zu steigenden Umsätzen und Gewinnen führen.
Milliardeninvestitionen müssen sich auszahlen
Bislang hätten die enormen Ausgaben für künstliche Intelligenz bei den meisten Unternehmen noch keine nennenswerten Umsatz- oder Gewinnsteigerungen bewirkt, sagte Li. Das müsse sich ändern. "Wenn wir dieses Problem nicht angehen, könnte die Befürchtung, dass KI eine Blase sein könnte, durchaus Realität werden", warnte der Baidu-Chef.
Damit spricht Li ein zentrales Problem des aktuellen KI-Booms an. Unternehmen investieren Milliarden in Rechenzentren, leistungsfähige Chips und neue Modelle. Doch bislang ist vielerorts noch unklar, ob sich diese Ausgaben langfristig durch entsprechende Einnahmen rechtfertigen lassen.
Der größte Wert entsteht bei den Anwendungen
Li unterteilte die KI-Branche in vier Ebenen: Halbleiter, Cloud-Infrastruktur, große KI-Modelle und Anwendungen. Der intensivste Wettbewerb finde derzeit noch auf den unteren Ebenen statt. Langfristig müsse der wirtschaftliche Mehrwert jedoch vor allem bei den Anwendungen entstehen.
Dort liege das größte Potenzial, mit künstlicher Intelligenz tatsächlich Geld zu verdienen. Entscheidend sei deshalb, dass die Technologie nicht nur weiterentwickelt werde, sondern auch einen konkreten wirtschaftlichen Nutzen schaffe.
Baidu selbst arbeitet daran, Engpässe bei der Rechenleistung zu verringern. Dafür hat der Konzern laut Li eine sogenannte "Token Exchange" gestartet. Die Plattform soll Anbieter von KI-Tokens direkt mit Unternehmen und Privatkunden zusammenbringen und so den Zugang zu Rechenkapazitäten erleichtern.
Trotz seiner Warnung bleibt Li grundsätzlich optimistisch. Künstliche Intelligenz sei ein unvermeidlicher Trend, betonte der Baidu-Chef.
Fazit: Die KI-Branche muss jetzt liefern
Lis Warnung trifft einen wunden Punkt des aktuellen KI-Booms: Die Erwartungen sind enorm, die wirtschaftlichen Erträge bleiben vielerorts noch hinterher. Je länger die Gewinne ausbleiben, desto größer wird das Risiko, dass die hohen Bewertungen und Investitionen nicht mehr zu rechtfertigen sind. Die Baidu-Aktie geriet in Hongkong zuletzt deutlich unter Druck und beendete den Handel mit einem Minus von 5,78 Prozent bei 70,90 Hongkong-Dollar (Stand 09:08 Uhr MEZ).
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 66,40EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
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