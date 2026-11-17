Der rasante Ausbau künstlicher Intelligenz könnte sich als milliardenschweres Risiko erweisen. Davor warnt Robin Li, Vorstandschef des chinesischen Technologiekonzerns Baidu . Auf dem APEC-CEO-Gipfel in Shenzhen erklärte er am Dienstag, dass die Sorgen vor einer KI-Blase durchaus Realität werden könnten, wenn die hohen Investitionen nicht zu steigenden Umsätzen und Gewinnen führen.

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Milliardeninvestitionen müssen sich auszahlen

Bislang hätten die enormen Ausgaben für künstliche Intelligenz bei den meisten Unternehmen noch keine nennenswerten Umsatz- oder Gewinnsteigerungen bewirkt, sagte Li. Das müsse sich ändern. "Wenn wir dieses Problem nicht angehen, könnte die Befürchtung, dass KI eine Blase sein könnte, durchaus Realität werden", warnte der Baidu-Chef.

Damit spricht Li ein zentrales Problem des aktuellen KI-Booms an. Unternehmen investieren Milliarden in Rechenzentren, leistungsfähige Chips und neue Modelle. Doch bislang ist vielerorts noch unklar, ob sich diese Ausgaben langfristig durch entsprechende Einnahmen rechtfertigen lassen.

Der größte Wert entsteht bei den Anwendungen

Li unterteilte die KI-Branche in vier Ebenen: Halbleiter, Cloud-Infrastruktur, große KI-Modelle und Anwendungen. Der intensivste Wettbewerb finde derzeit noch auf den unteren Ebenen statt. Langfristig müsse der wirtschaftliche Mehrwert jedoch vor allem bei den Anwendungen entstehen.

Dort liege das größte Potenzial, mit künstlicher Intelligenz tatsächlich Geld zu verdienen. Entscheidend sei deshalb, dass die Technologie nicht nur weiterentwickelt werde, sondern auch einen konkreten wirtschaftlichen Nutzen schaffe.

Baidu selbst arbeitet daran, Engpässe bei der Rechenleistung zu verringern. Dafür hat der Konzern laut Li eine sogenannte "Token Exchange" gestartet. Die Plattform soll Anbieter von KI-Tokens direkt mit Unternehmen und Privatkunden zusammenbringen und so den Zugang zu Rechenkapazitäten erleichtern.

Trotz seiner Warnung bleibt Li grundsätzlich optimistisch. Künstliche Intelligenz sei ein unvermeidlicher Trend, betonte der Baidu-Chef.

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Fazit: Die KI-Branche muss jetzt liefern

Lis Warnung trifft einen wunden Punkt des aktuellen KI-Booms: Die Erwartungen sind enorm, die wirtschaftlichen Erträge bleiben vielerorts noch hinterher. Je länger die Gewinne ausbleiben, desto größer wird das Risiko, dass die hohen Bewertungen und Investitionen nicht mehr zu rechtfertigen sind. Die Baidu-Aktie geriet in Hongkong zuletzt deutlich unter Druck und beendete den Handel mit einem Minus von 5,78 Prozent bei 70,90 Hongkong-Dollar (Stand 09:08 Uhr MEZ).

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 66,40EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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