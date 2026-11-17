Die im MDax notierte RTL-Aktie drehte nach anfänglicher Enttäuschung über die gesenkte Prognose schnell ins Plus. Sie stand am Vormittag mit einem Aufschlag von 2,20 Prozent bei 32,45 Euro an der Index-Spitze. Damit scheint der jüngste Rückschlag vorerst gestoppt. Erst zu Monatsbeginn war das Papier auf ein Hoch seit Mai geklettert, dann aber wieder zurückgefallen. Auf Jahressicht steht immer noch ein Minus von fast sechs Prozent zu Buche.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr zurückgeschraubt. Angesichts eines volatilen Wirtschaftsumfelds falle die Nachfrage nach klassischen Werbespots während des Fernsehprogramms im vierten Quartal geringer als erwartet aus, teilte die Bertelsmann-Tochter am Dienstag in Luxemburg mit. Die Aktie legte dennoch zu. Anleger honorierten, dass das Streaminggeschäft seinen guten Lauf fortsetzt - auch dank der Übernahme von Sky Deutschland. Zudem verspürt die Produktionstochter Fremantle wieder Auftrieb.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beim Umsatz peilt RTL nun einen Anstieg auf rund 7,1 Milliarden Euro an, womit der Konzern das untere Ende der bisherigen Spanne erreichen würde. Im Sommer hatte RTL wegen des Sky-Zukaufs die Prognose auf 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro angehoben. Analysten hatten ohnehin nur mit dem unteren Ende der Bandbreite gerechnet.

Auch beim operativen Gewinn wird RTL vorsichtiger. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll nun auf rund 700 Millionen Euro steigen. Bislang hatte die Prognose bei rund 725 Millionen Euro gelegen, mit einer Bandbreite von plus oder minus drei Prozent. Analysten hatten im Schnitt 720 Millionen Euro erwartet.

RTL kämpft bereits seit geraumer Zeit mit der Flaute im TV-Werbemarkt und setzt daher auf den Ausbau seines Streaminggeschäfts mit Diensten wie RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in Frankreich. Die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg bis Ende September im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf neun Millionen.

Durch die SKY-Übernahme kam zudem der Streaminganbieter Wow hinzu. Allein im dritten Quartal legten die Streaming-Umsätze um fast 30 Prozent zu - auch dank steigender Abonnementzahlen und höhere Abonnementpreise. Der gesamte Konzernumsatz stieg, getrieben von der Sky-Übernahme, um gut 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Ohne den Zukauf wuchs der Erlös um knapp fünf Prozent.

Konzernchef Clement Schwebig sprach zudem von einer starken Geschäftsentwicklung bei der Produktionstochter Fremantle. Ein Treiber sei zuletzt unter anderem die Serie "Kill Jackie" mit Catherine Zeta-Jones in der Hauptrolle gewesen, die das Unternehmen an Amazon Prime Video lieferte.

Die konzernweiten Erlöse mit TV-Werbung gingen im dritten Quartal hingegen um acht Prozent zurück, die Umsätze mit Radio-, Print-, Digital- und sonstiger Werbung legten dagegen deutlich zu. Konkrete Ergebniskennziffern veröffentlicht RTL zum dritten Quartal traditionell nicht. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) sei in den ersten neun Monaten dank der Zuwächse bei Streaming und Fremantle aber organisch gestiegen, hieß es.

RTL hatte Sky Deutschland im Juni übernommen. Mit dem Zusammenschluss will der Konzern seine Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber großen internationalen Anbietern stärken und vor allem das Geschäft mit Abonnements ausbauen. Das Streaminggeschäft soll in diesem Jahr erstmals profitabel werden und ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 100 Millionen Euro erzielen.

"Wir treiben die Integration von Sky Deutschland und RTL Deutschland mit Tempo und Entschlossenheit voran", kommentierte Schwebig laut Mitteilung. Das Unternehmen sei weiterhin auf Kurs, durch den Zusammenschluss innerhalb von drei Jahren jährliche Synergien von 250 Millionen Euro zu erzielen. Erste Einsparungen seien bereits 2026 zu erwarten. Auch am Ziel, das bereinigte Betriebsergebnis des Gesamtkonzerns mittelfristig auf eine Milliarde Euro zu steigern, hält der Manager fest.

Der Neuausrichtung fallen zugleich viele Arbeitsplätze zum Opfer. Im September hatte RTL angekündigt, dass nach dem Zusammenschluss des Deutschlandgeschäfts mit Sky bis Ende 2027 rund 500 Stellen wegfallen sollen. Der überwiegende Teil davon soll bereits in diesem Jahr gestrichen werden. Ende vergangenen Jahres hatte RTL Deutschland im Zuge einer Neustrukturierung den Abbau von rund 600 Stellen angekündigt. Als Gründe hatte der Konzern damals neben dem schwachen TV-Werbemarkt die schwierige Konjunktur und den tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt genannt./tav/zb/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 32,50 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -8,94 %/+20,33 % bedeutet.



