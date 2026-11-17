RTL senkt wegen schwacher TV-Werbemärkte Ziele - Streaming aber stark
ROUNDUP
- RTL senkt wegen schwacher TV-Werbung die Prognose
- Streaming wächst dank Sky-Übernahme deutlich
- Fremantle gewinnt an Schwung, Stellenabbau geplant
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr zurückgeschraubt. Angesichts eines volatilen Wirtschaftsumfelds falle die Nachfrage nach klassischen Werbespots während des Fernsehprogramms im vierten Quartal geringer als erwartet aus, teilte die Bertelsmann-Tochter am Dienstag in Luxemburg mit. Die Aktie legte dennoch zu. Anleger honorierten, dass das Streaminggeschäft seinen guten Lauf fortsetzt - auch dank der Übernahme von Sky Deutschland. Zudem verspürt die Produktionstochter Fremantle wieder Auftrieb.
Die im MDax notierte RTL-Aktie drehte nach anfänglicher Enttäuschung über die gesenkte Prognose schnell ins Plus. Sie stand am Vormittag mit einem Aufschlag von 2,20 Prozent bei 32,45 Euro an der Index-Spitze. Damit scheint der jüngste Rückschlag vorerst gestoppt. Erst zu Monatsbeginn war das Papier auf ein Hoch seit Mai geklettert, dann aber wieder zurückgefallen. Auf Jahressicht steht immer noch ein Minus von fast sechs Prozent zu Buche.
Beim Umsatz peilt RTL nun einen Anstieg auf rund 7,1 Milliarden Euro an, womit der Konzern das untere Ende der bisherigen Spanne erreichen würde. Im Sommer hatte RTL wegen des Sky-Zukaufs die Prognose auf 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro angehoben. Analysten hatten ohnehin nur mit dem unteren Ende der Bandbreite gerechnet.
Auch beim operativen Gewinn wird RTL vorsichtiger. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll nun auf rund 700 Millionen Euro steigen. Bislang hatte die Prognose bei rund 725 Millionen Euro gelegen, mit einer Bandbreite von plus oder minus drei Prozent. Analysten hatten im Schnitt 720 Millionen Euro erwartet.
RTL kämpft bereits seit geraumer Zeit mit der Flaute im TV-Werbemarkt und setzt daher auf den Ausbau seines Streaminggeschäfts mit Diensten wie RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in Frankreich. Die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg bis Ende September im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf neun Millionen.
Durch die SKY-Übernahme kam zudem der Streaminganbieter Wow hinzu. Allein im dritten Quartal legten die Streaming-Umsätze um fast 30 Prozent zu - auch dank steigender Abonnementzahlen und höhere Abonnementpreise. Der gesamte Konzernumsatz stieg, getrieben von der Sky-Übernahme, um gut 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Ohne den Zukauf wuchs der Erlös um knapp fünf Prozent.
Konzernchef Clement Schwebig sprach zudem von einer starken Geschäftsentwicklung bei der Produktionstochter Fremantle. Ein Treiber sei zuletzt unter anderem die Serie "Kill Jackie" mit Catherine Zeta-Jones in der Hauptrolle gewesen, die das Unternehmen an Amazon Prime Video lieferte.
Die konzernweiten Erlöse mit TV-Werbung gingen im dritten Quartal hingegen um acht Prozent zurück, die Umsätze mit Radio-, Print-, Digital- und sonstiger Werbung legten dagegen deutlich zu. Konkrete Ergebniskennziffern veröffentlicht RTL zum dritten Quartal traditionell nicht. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) sei in den ersten neun Monaten dank der Zuwächse bei Streaming und Fremantle aber organisch gestiegen, hieß es.
RTL hatte Sky Deutschland im Juni übernommen. Mit dem Zusammenschluss will der Konzern seine Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber großen internationalen Anbietern stärken und vor allem das Geschäft mit Abonnements ausbauen. Das Streaminggeschäft soll in diesem Jahr erstmals profitabel werden und ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 100 Millionen Euro erzielen.
"Wir treiben die Integration von Sky Deutschland und RTL Deutschland mit Tempo und Entschlossenheit voran", kommentierte Schwebig laut Mitteilung. Das Unternehmen sei weiterhin auf Kurs, durch den Zusammenschluss innerhalb von drei Jahren jährliche Synergien von 250 Millionen Euro zu erzielen. Erste Einsparungen seien bereits 2026 zu erwarten. Auch am Ziel, das bereinigte Betriebsergebnis des Gesamtkonzerns mittelfristig auf eine Milliarde Euro zu steigern, hält der Manager fest.
Der Neuausrichtung fallen zugleich viele Arbeitsplätze zum Opfer. Im September hatte RTL angekündigt, dass nach dem Zusammenschluss des Deutschlandgeschäfts mit Sky bis Ende 2027 rund 500 Stellen wegfallen sollen. Der überwiegende Teil davon soll bereits in diesem Jahr gestrichen werden. Ende vergangenen Jahres hatte RTL Deutschland im Zuge einer Neustrukturierung den Abbau von rund 600 Stellen angekündigt. Als Gründe hatte der Konzern damals neben dem schwachen TV-Werbemarkt die schwierige Konjunktur und den tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt genannt./tav/zb/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 32,50 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -8,94 %/+20,33 % bedeutet.
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Das H1 2026 net income ist nur 45 M€, EPS 0.30€/share. Da sind Sondereffekte von insgesamt -135 M€ enthalten. Selbst wenn es in H2 2026 keine Sondereffekte geben sollte, sehe ich nicht wie der net income forecast consensus bei marketscreener (Quelle: S&P Global Market Intelligence, Durchschnitt von 7 Analysten) von 319.5 M€ erreicht werden soll. Der dividend consensus von 2.40€ (gerundet) wird damit wohl auch challenging, gelinde gesagt. Es gab in 2025 zwar eine gewisse Saisonalitaet des Umsatzes (H1 2025 46%, H2 2025 54%), aber dadurch wuerde der H2 2026 Gewinn nicht durch die Decke gehen.
Zudem wurde der Erwerb von Sky Deutschland (DACH) am 1. Juni 2026 endgültig abgeschlossen, so dass der Halbjahresbilanz der RTL Group nun auch Sky Deutschland für einen Monat nach der Vollkonsolidierung umfasst.
Diese Highlights der Zahlen hat RTL hervorgehoben:
– Der Gesamtumsatz stieg um 3,9 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro (H1/2025: 2,8 Milliarden Euro) und enthält ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 0,1 Prozent.
– Das Adjusted EBITA stieg auf eine Höhe von 239 Millionen Euro (H1/2025: 160 Millionen Euro); ohne den Gewinnbeitrag von Sky Deutschland stieg das Adjusted EBITA um 18 Millionen Euro, getrieben durch das Streaming-Geschäft und Fremantle – trotz der Programmkosten für die Fußball-Weltmeisterschaft bei der Groupe M6.
– Es gibt ein anhaltend dynamisches Wachstum der Streaming-Dienste der RTL Group: die Anzahl der bezahlten Abonnements stieg im Jahresvergleich um 20,7 Prozent auf 8,7 Millionen; der Streaming-Umsatz wuchs im ersten Halbjahr um 27,2 Prozent.
– Das Adjusted EBITA aus dem Streaming-Geschäft belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 31 Millionen Euro und soll im Gesamtjahr 2026 auf rund 100 Millionen Euro steigen (bisheriger Ausblick: rund 25 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro).
– Der TV-Werbeumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 4,0 Prozent, dagegen stieg der Digital-Werbeumsatz um 10,9 Prozent.
– RTL Deutschland und Groupe M6 bauten ihre TV-Werbemarktanteile und Zuschauer-Marktanteile aus
– Neuer Ausblick (einschließlich Sky Deutschland für Juni bis Dezember 2026): die RTL Group erwartet für das Gesamtjahr einen Gesamtumsatz von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro und ein Adjusted EBITA von rund 725 Millionen Euro – das steht im Einklang mit dem bisherigen Ausblick…
– Auch ein mittelfristiges Adjusted-EBITA-Ziel von 1 Milliarde Euro wurde bestätigt.
https://company.rtl.com/de/media/overview/press-releases-and-news/rtl-group-interim-results-2026/
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