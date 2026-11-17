Internationale Aktien legten diese Woche zu und machten einen Teil ihrer Verluste aus der Vorwoche wieder wett. Daran änderte auch der kräftige Renditeanstieg aufgrund der überraschend hohen US-Inflation nichts. Die US-Zehnjahresrendite stieg um 31 Basispunkte auf 5,13%, da eine Zinserhöhung jetzt als wahrscheinlicher gilt. Das Barrel Rohöl der Sorte West Texas Intermediate verbilligte sich von 91 US-Dollar auf 89,60 US-Dollar. Gemessen an Terminkontrakten auf den CBOE Volatility Index (VIX) fiel die Volatilität diese Woche von 24,2 auf 19,2.

Im Oktober sind die amerikanischen Verbraucherpreise um 0,4% z.Vm. gestiegen. Der Kernindex legte um 0,3% zu. Wegen der überraschend hohen Teuerung halten Anleger eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember jetzt für wahrscheinlicher. Am Markt ist man sich dessen jetzt sicher und schließt sogar 50 Basispunkte nicht mehr völlig aus. Nach Bekanntwerden der Daten äußerten sich Vertreter der Fed fast einmütig, dass noch einiges zu tun sei, um die Inflation zum Zielwert zurückzuführen.

Die US-Staatsanleihenrenditen stiegen wegen der höheren Zinserwartungen kräftig. Die Zweijahresrendite legte gegenüber Dienstag um etwa 30 Basispunkte zu, da Händler sogar mit einem dritten Zinsschritt im neuen Jahr rechneten.

Die Produzentenpreisinflation am Freitag fiel maßvoller aus. Gesamt- und Kernindex stiegen um 0,3% z.Vj. Am Inflationsausblick änderte das aber wenig. Zum Monatsende steht jetzt der PCE-Kernindex an, der für die Fed wichtigste Indikator. Hier wird mit etwa 0,3% Anstieg gerechnet.

KI-Infrastruktur nach Führungswechsel bei NVIDIA noch mehr im Blickpunkt

Nach dem Rücktritt von NVIDIA-CEO Jensen Huang und der Ernennung von CFO Colette Kress zur Interimschefin gerieten KI-Werte erneut in den Fokus. Huang musste seinen Posten nach Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Affären aufgeben, zumal eine seiner Partne­rinnen eine potenzielle chinesische Spionin war. Später wurde bekannt, dass sowohl NVIDIA als auch Mega­speed und Supermicro Untersuchungen des US-Justizministeriums drohen. Die drei Firmen könnten exportbeschränkte Chips nach China geliefert haben.

Die Entwicklungen wecken neue Zweifel an der Finanzierbarkeit der KI-Infrastruktur. Als Erstes könnten Neocloud-Anbieter und mittelgroße Datenzentrumsbetreiber unter Druck geraten, die mehr externes Kapital benötigen. NVIDIA spielt dabei eine Schlüsselrolle. Anleger fürchten, dass strengere Kreditbedingungen schwächeren Unternehmen schaden könnten.

US-Handelsminister Howard Lutnick geriet ebenfalls in den Blickpunkt. Es hieß, er habe ein strengeres Vorgehen gegen Unternehmen unterbunden, die exportbeschränkte NVIDIA-Chips nach China lieferten. Er habe eine weitere Verschlechterung der Handelsbeziehungen mit Peking befürchtet.

Stockende Iranverhandlungen

Zu Wochenbeginn schätzte man die von Katar und anderen Regionalmächten vermittelten Gespräche zwischen den USA und dem Iran noch optimistisch ein. Aber dann sagte Präsident Trump, dass die USA keinen Deal bräuchten und sich Vizepräsident JD Vance anderen Themen zuwenden solle. Die zuletzt niedrigeren Ölpreise stiegen daraufhin erneut, liegen aber noch immer deutlich unter den Höchstständen von Anfang Oktober. Das Barrel Brent kostet nach wie vor weniger als 100 US-Dollar.

Trilaterale Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi

Russland hat eine hochrangige Delegation nach Abu Dhabi entsandt, um dort mit der Ukraine und den USA zu verhandeln. Zu den Gesprächen kamen Diplomaten, Geheimdienstmitarbeiter und Militärvertreter zusammen. Es ging um Sicherheitsgarantien nach dem Krieg und territoriale Fragen in der Ostukraine. Sie müssen nach den Worten amerikanischer Vertreter gemeinsam gelöst werden, um den Krieg zu beenden.

Ukraines Staatschef Wolodymyr Selenskyj nannte die Gespräche „konstruktiv“. Russlands Verhandlungsführer Wladimir Medinski sagte, dass man einem Frieden näher käme. Der US-Sondergesandte Jared Kushner dämpfte die Hoffnungen aber und sagte, dass man noch Zeit brauche. Russlands Präsident Wladimir Putin akzeptierte, dass an der nächsten Gesprächsrunde auch Vertreter Europas teilnehmen sollten.

Kurz gefasst

Im Oktober fielen die Verkäufe amerikanischer Bestandsimmobilien um 5,5% auf annualisiert 3,75 Millionen, den niedrigsten Wert seit 2010.

Der Inflationserwartungsindikator der New York Fed änderte sich im Oktober kaum.

Das britische BIP wuchs im 3. Quartal um 1,9% z.Vj., nach 1,4% im 2. Quartal.

Ein parteiübergreifender Gesetzesvorschlag mit dem Ziel einer schnelleren Genehmigung großer Energie- und Infrastrukturprojekte durch die Bundesbehörden passierte den Senat mit 73:25 Stimmen. Präsident Trump unterstützt das Vorhaben.

Dem Vernehmen nach will die Trump-Administration ihre Zollpolitik trotz des schwachen Abschneidens der Republikaner bei den Zwischenwahlen beibehalten.

Kanada hat angedeutet, die umstrittene Sondersteuer für große Digitalunternehmen nicht weiter zu verfolgen.

Syrien will Berichten zufolge Saudi-Arabien bei seiner Kampagne gegen die Huthis unterstützen.

Zwar wird mehr KI eingesetzt, doch sind die KI-Ausgaben laut Ramp Data gefallen. Niedrigere Preise für neue Modelle, Effizienzbemühungen der Kunden und billigere Alternativen hätten gebremst.

Nächste Woche steht der Börsengang von Anthropic an. Es heißt, die neuen Aktien seien sechsfach überzeichnet.

Nächste Woche

Montag: Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Hauspreise in China, japanisches BIP, Industrieproduktion im Euroraum, kanadischer Verbraucherpreisindex

Dienstag: britische Arbeitslosenquote, Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion in den USA

Mittwoch: Beginn des APEC-Gipfels in Shenzhen, japanische Außenhandelszahlen, britische Verbraucherpreise, Euroraum-Verbraucherpreise, Baubeginne in den USA, Protokoll der Oktober-Offenmarktausschusssitzung

Donnerstag: Philly Fed Index in den USA

Freitag: japanischer Verbraucherpreisindex, britische Einzelhandelsumsätze, kanadische Einzelhandelsumsätze

Fokussiert und diversifiziert bleiben

Unabhängig vom Marktumfeld halten wir es für sehr wichtig, dass Investoren stark nach Assetklassen diversifizieren. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Investmentberater können Sie dazu beitragen, dass Ihr Portfolio angemessen diversifiziert ist und zu Ihren Langfristzielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt. Diversifikation garantiert aber keine Gewinne und schützt auch nicht vor Verlusten.

Diese Informationen sowie Nennungen von Unternehmen und Einzelwerten dürfen nicht als Anlageberatung, Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Hinweis auf die Kauf- oder Verkaufsabsichten eines MFS-Produkts aufgefasst werden.

Die hier genannten Einzelwerte können, aber müssen nicht in MFS-Fonds enthalten sein. Eine vollständige Liste aller Einzelwerte von MFS-Portfolios finden Sie in deren aktuellen Jahres-, Halbjahres- oder Quartalsberichten. Vollständige Bestandsübersichten finden Sie auch in den Fondsübersichten im Abschnitt „Produkte“ auf mfs.com.

Die hier dargestellten Meinungen sind die von MFS und können sich jederzeit ändern. Prognosen sind keine Garantien.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Quellen: MFS Research, Wall Street Journal, Financial Times, Reuters, Bloomberg News, FactSet Research, S&P Global Market Intelligence, LSEG.