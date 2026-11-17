Evonik-Kurs zieht etwas an - Verwirrung um internen Brief
AKTIE IM FOKUS
- Evonik-Aktien stiegen kurz auf 21,62 Euro
- Auflagen gelten für Evoniks Verkaufssparten
- Evonik pocht trotz BASF-Offerte auf Eigenständigkeit
ESSEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Evonik haben am Dienstag zwischenzeitlich bis auf 21,62 Euro zugelegt. Der Kurs kam dann aber rasch wieder zurück auf 21,40 Euro bei einem Kursplus von knapp einem Prozent. Der Gesamtmarkt schwächelte.
Vor dem Kurssprung hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen unternehmensinternen Vorstandsbrief geschrieben, dass der Spezialchemiekonzern Bedingungen für eine mögliche Übernahmen durch den größeren Rivalen BASF dargelegt habe. Dabei gehe es unter anderem um eine tragfähige langfristige Perspektive für Standorte und wichtige Vereinbarungen in den Bereichen Tarifverhandlungen, Altersversorgung und berufliche Weiterbildung.
In dem Brief, der auch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vorliegt, geht es aber um die Geschäftsbereiche, die Evonik zum Verkauf gestellt hat: "Bei geplanten Verkäufen stellen wir Anforderungen an künftige Eigentümer: tragfähige Standortperspektiven, die Fortgeltung wichtiger Vereinbarungen, Tarifbindung, Altersversorgung und Ausbildung. Verkaufserlöse sollen im Unternehmen bleiben. Sie werden investiert in unsere eigene Zukunftsfähigkeit."
BASF wirft schon eine Weile ein Auge auf Evonik, erste Berichte hatten Ende September die Runde gemacht, bevor das Unternehmen diese bestätigte. Zuletzt hatte BASF eine mögliche Offerte von 24 Euro je Evonik-Aktie in den Raum gestellt; in Summe sind das mehr als 11 Milliarden Euro. Evonik pocht bisher aber auf Eigenständigkeit./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 53,46 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -35,78 %/+0,92 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.
Und genau das habe ich befürchtet ... 🙈
Ich habe gerade eine umfangreiche Aktienanalyse zu BASF auf meiner Website veröffentlicht. Darin bewerte ich BASF anhand der gemeldeten Zahlen der letzten 10 Jahre, des aktuellen Kurses und zum ersten Mal nach meiner Value-Strategie die auf den Grundsätzen von Graham und Buffett-Munger basiert. Ihr könnt hier viele Zahlen, Tabellen, Bewertungen und vor allem eine eigene Meinung lesen. Ich erkläre euch hier, warum nach meinen wirklich sehr strengen Value-Maßstäben BASF aktuell schlicht zu „teuer“ ist und rechne euch in 3 Szenarien vor, von welchen Kurzielen ich bei bestimmten operativen Bedingungen in den nächsten 10 Jahren ausgehe, wenn man den tatsächlichen inneren Wert von BASF heranzieht.
Ich sehe bei BASF ein Unternehmen mit industrieller Substanz, technischem Wissen und realen Möglichkeiten zur Verbesserung. Die jüngsten bereinigten Ergebniszahlen und der Übergang wichtiger Projekte in die Produktion stützen eine Turnaround-These. Der Umbau ist damit mehr als eine bloße Hoffnung, er ist nun Realität.
Trotzdem reicht mir das beim Referenzkurs von 54,27 Euro nicht für ein positives Urteil nach meiner Aktientrend-Value-Strategie aus. Das niedrige TTM-KGV über die letzten 10 Jahre ist durch Sondererträge komplett verzerrt, die Kapitalrenditen sind noch sehr schwach und die Cashflow-Deckung der Ausschüttungen bleibt ein zentraler Prüf- und Kritikpunkt. Die nun höheren operativen Prognosen allein lösen diese Fragen nicht auf.
Meine bewusst sehr strengen Kriterien für ein Investment aus Value-Investor Sicht besteht BASF aktuelle nicht. Für mich bleibt BASF daher auf der Turnaround-Beobachtungsliste. Mein Basiswert beträgt weiterhin 38,10 Euro, die Schwelle mit 30% Sicherheitsmarge 26,67 Euro. Das sind die Kursbereiche als Orientierungspunkte für eine erneute Prüfung. Eine tragfähige Einstiegsthese benötigt zusätzlich bessere Qualität oder überzeugend belegte Fortschritte, selbst wenn diese Kursbereiche erreicht werden würden. Eine mögliche Evonik-Transaktion würde in meinen Augen eine eigenständige Neuberechnung verlangen.
Wer BASF verstehen möchte, sollte aus meiner Sicht vor allem auf die Qualität des künftig verdienten Geldes achten. Die entscheidende Frage lautet, wie viel nach Erhaltung der Anlagen, Finanzierung und notwendigen Wachstumsinvestitionen für die Aktionäre übrig bleibt.
Wichtig ist, dass es sich um meine persönliche bewusst sehr strenge Bewertung handelt, die weder Anspruch auf absolute Richtigkeit, noch Vollständigkeit hat. Der Kurs kann dennoch auf 100 Euro steigen, auch wenn sich operativ nichts verbessert. Der Markt macht am Ende immer den Preis. Diese Aktienanalyse ist dafür da euch meine Gründe und Gedanken mitzuteilen, warum ich bei BASF aktuell und zu diesem Kurs nicht einsteige. Das könnt ihr völlig anders sehen. Und das solltet ihr auch. Ihr trefft die Entscheidung ob und wann ihr einsteigt immer selbstständig!