Berenberg belässt Siemens Healthineers auf 'Hold' - Ziel 40 Euro
ANALYSE-FLASH
- Berenberg hält Siemens Healthineers auf Hold
- Uneinheitliche Zahlen ändern Schätzungen kaum
- Inflation und Aktienüberhang nähren die Vorsicht
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen seien uneinheitlich ausgefallen und zögen vergleichsweise geringe Änderungen der Schätzungen nach sich, schrieb Sam England am Montag. Er reduzierte seine Wachstumsannahmen für den Hersteller medizintechnischer Geräte leicht. Unter dem Strich sei er vorsichtig, nicht zuletzt wegen inflationärer Tendenzen und angesichts eines Aktienüberhangs bei der Siemens AG sowie der Trennung von der Diagnostik./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 43,53 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -10,86 %/+25,71 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69200681-jpmorgan-stuft-siemens-healthineers-auf-overweight-322.htm
Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr nur noch ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,0 % statt bisher 4,5 bis 5,0 %. Hauptgrund ist die weiterhin schwache Entwicklung der Diagnostik-Sparte in China. Dort belasten staatliche Ausschreibungen, sinkende Erstattungssätze und Preisdruck das Geschäft erheblich. Das betrifft allerdings nicht nur Siemens Healthineers, sondern weite Teile der Medizintechnikbranche. (reuters.com￼)
Die starken Bereiche wie Bildgebung, Varian (Krebstherapie) und Advanced Therapies entwickeln sich dagegen weiterhin solide. Deshalb sind die aktuellen Zahlen aus meiner Sicht deutlich besser, als die negative Marktreaktion vermuten lässt.
Der Kursrückgang dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass das Management die Prognose erneut senken musste. An der Börse wird ein schwächerer Ausblick meist stärker bestraft als ordentliche Quartalszahlen belohnt.
Sollte sich das China-Geschäft in den kommenden Quartalen stabilisieren, könnte sich auch die Stimmung gegenüber der Aktie wieder deutlich verbessern. (reuters.com￼)