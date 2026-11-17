Wer teilnehmen darf, entscheidet ein Wettbewerb. Dabei wird ermittelt, welche Anleger zwischen dem 30. September und dem 16. November die größten Token-Bestände gehalten haben.

Am 22. November veranstaltet Trump bereits zum dritten Mal ein exklusives Krypto-Dinner in seinem Golfclub außerhalb von Washington. Eingeladen werden ausgewählte Besitzer seines Meme-Coins TRUMP .

Die 29 bestplatzierten Teilnehmer erhalten einen besonderen VIP-Empfang mit dem US-Präsidenten sowie bevorzugte Sitzplätze beim Dinner.

Einer der Gewinner ist der niederländische Krypto-Unternehmer Morten Christensen. Mit Trump-Token im Wert von 41.000 US-Dollar erreichte er Platz 26 der Rangliste und sicherte sich damit einen der 29 VIP-Plätze.

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Vom Millionen-Dollar-Dinner zum Schnäppchen

Noch im April 2025 war das Interesse deutlich größer. Als Trump sein erstes exklusives Krypto-Dinner ankündigte, stieg der Kurs seines Meme-Coins innerhalb kurzer Zeit um mehr als 60 Prozent.

Damals konkurrierten 220 Krypto-Wallets um die Teilnahme. Zusammen hielten die Anleger Trump-Token im Wert von rund 148 Millionen US-Dollar. Diesmal standen zum Ende des Wettbewerbs lediglich 130 Krypto-Wallets auf der Rangliste. Der Gesamtwert ihrer Token-Bestände lag bei nur noch 8,6 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem ersten Dinner entspricht das einem Rückgang von 94 Prozent.

Trump-Coin verliert fast seinen gesamten Wert

Hinter dem schwindenden Interesse steckt auch der dramatische Kursverfall der Kryptowährung. Während der TRUMP-Token 2025 auf ein Allzeithoch von 75,35 US-Dollar kletterte, notierte er am Dienstag nur noch bei 0,94 US-Dollar. Damit hat der Meme-Coin seit seinem Höchststand 98,73 Prozent seines Wertes verloren.

Trump-Familie verdient Milliarden – Anleger verlieren

Für die Trump-Familie selbst ist das Krypto-Geschäft dennoch äußerst lukrativ. Laut Reuters brachte allein der Meme-Coin bislang mindestens 635 Millionen US-Dollar ein.

Mit ihren vier wichtigsten Krypto-Projekten verdiente die Familie bis April insgesamt mindestens 2,3 Milliarden US-Dollar. Externe Investoren verloren dagegen bei fünf großen Krypto- und kryptobezogenen Projekten der Familie schätzungsweise mehr als fünf Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion

TRUMP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 0,978USD auf CryptoCompare Index (17. November 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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