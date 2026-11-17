Nur 41.000 US-Dollar, um mit Trump am VIP-Tisch zu sitzen
Das Meme-Coin-Dinner mit Donald Trump wird immer günstiger. Der massive Kursverlust des TRUMP-Meme-Coins lässt auch das Interesse der Investoren schwinden.
- Interesse am Trump-Krypto-Dinner ist gesunken
- Teilnehmer-Tokenbestände schrumpften um 94 Prozent
- Familie profitiert, Anleger verlieren Milliarden
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Am 22. November veranstaltet Trump bereits zum dritten Mal ein exklusives Krypto-Dinner in seinem Golfclub außerhalb von Washington. Eingeladen werden ausgewählte Besitzer seines Meme-Coins TRUMP.
Wer teilnehmen darf, entscheidet ein Wettbewerb. Dabei wird ermittelt, welche Anleger zwischen dem 30. September und dem 16. November die größten Token-Bestände gehalten haben.
Die 29 bestplatzierten Teilnehmer erhalten einen besonderen VIP-Empfang mit dem US-Präsidenten sowie bevorzugte Sitzplätze beim Dinner.
Einer der Gewinner ist der niederländische Krypto-Unternehmer Morten Christensen. Mit Trump-Token im Wert von 41.000 US-Dollar erreichte er Platz 26 der Rangliste und sicherte sich damit einen der 29 VIP-Plätze.
Vom Millionen-Dollar-Dinner zum Schnäppchen
Noch im April 2025 war das Interesse deutlich größer. Als Trump sein erstes exklusives Krypto-Dinner ankündigte, stieg der Kurs seines Meme-Coins innerhalb kurzer Zeit um mehr als 60 Prozent.
Damals konkurrierten 220 Krypto-Wallets um die Teilnahme. Zusammen hielten die Anleger Trump-Token im Wert von rund 148 Millionen US-Dollar. Diesmal standen zum Ende des Wettbewerbs lediglich 130 Krypto-Wallets auf der Rangliste. Der Gesamtwert ihrer Token-Bestände lag bei nur noch 8,6 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem ersten Dinner entspricht das einem Rückgang von 94 Prozent.
Trump-Coin verliert fast seinen gesamten Wert
Hinter dem schwindenden Interesse steckt auch der dramatische Kursverfall der Kryptowährung. Während der TRUMP-Token 2025 auf ein Allzeithoch von 75,35 US-Dollar kletterte, notierte er am Dienstag nur noch bei 0,94 US-Dollar. Damit hat der Meme-Coin seit seinem Höchststand 98,73 Prozent seines Wertes verloren.
Trump-Familie verdient Milliarden – Anleger verlieren
Für die Trump-Familie selbst ist das Krypto-Geschäft dennoch äußerst lukrativ. Laut Reuters brachte allein der Meme-Coin bislang mindestens 635 Millionen US-Dollar ein.
Mit ihren vier wichtigsten Krypto-Projekten verdiente die Familie bis April insgesamt mindestens 2,3 Milliarden US-Dollar. Externe Investoren verloren dagegen bei fünf großen Krypto- und kryptobezogenen Projekten der Familie schätzungsweise mehr als fünf Milliarden US-Dollar.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
TRUMP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 0,978USD auf CryptoCompare Index (17. November 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
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