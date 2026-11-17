Gea-Kurs leidet unter Emission einer Wandelanleihe
AKTIE IM FOKUS
- Gea-Aktien fallen nach Ausgabe einer Wandelanleihe
- Anleger fürchten Verwässerung durch die Wandelanleihe
- Analyst fragt nach Mittelbedarf und Aktienausgabe 2031
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Gea Group haben am Dienstag unter der Ausgabe einer Wandelanleihe gelitten. Der schon länger von Rekord zu Rekord eilende Kurs gab in der Spitze um fast drei Prozent nach.
Am vergangenen Donnerstag hatten Anleger in der Spitze bis zu 74,45 Euro je Gea-Aktie gezahlt, am Dienstag waren es zuletzt 69,20 Euro. Der Abschlag zum Vortags-Schlusskurs war damit noch 1,8 Prozent groß.
Anleger befürchten eine Gewinnverwässerung, sollten die Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro perspektivisch gewandelt werden.
Analyst Sebastian Kuenne von der Bank RBC Capital verweist auf die Gefahr, dass dann 2031 vielleicht neue Aktien ausgegeben werden. Der Experte zeigt sich verwundert davon, dass die Mittel mitunter auch dem Ankauf eigener Aktien dienen sollen - und stellt sich die Frage, warum schon vorhandene Barmittel nicht dafür verwendet werden. Es wirke so, als ob der Liquiditätsbedarf von Gea höher sei als von ihm bislang angenommen./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 69,30 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -3,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 11,40 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -2,93 %/+12,78 % bedeutet.
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