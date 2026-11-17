"Wer psychisch erkrankt, hat ein enormes Risiko, im Job diskriminiert zu werden", sagte die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse durch die Antidiskriminierungsstelle in Berlin. Für Betroffene gehöre das Verheimlichen oft zum Arbeitsalltag. "Das erhöht nicht nur den Leidensdruck, sondern verstärkt auch die Symptome."

BERLIN (dpa-AFX) - Viele psychisch erkrankte Beschäftigte erleben einer Umfrage zufolge Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mehr als jeder vierte Berufstätige ist oder war laut einer Erhebung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Berufsleben bereits von einer psychischen Erkrankung betroffen, fast 40 Prozent davon berichteten von Diskriminierung.

Betroffene berichten von Mobbing und Herabsetzung



Die zugrunde liegende Befragung von rund 8.000 Erwerbstätigen sei repräsentativ und die bisher größte Erhebung dieser Art. Demnach waren 27,4 Prozent der Befragten selbst schon einmal psychisch erkrankt oder sind es noch, Suchterkrankungen sind hier eingeschlossen. Am häufigsten genannt wurde eine Depression (74 Prozent der Betroffenen).

Betroffene berichteten etwa von Mobbing, abwertenden Witzen, dass die Erkrankung ungefragt in der Firma thematisiert wurde, dass sie unangemessen kontrolliert oder dass Leistungen schlechter bewertet wurden. Das führte der Befragung zufolge dazu, dass sich Betroffene demotiviert fühlten, zurückzogen, erneut erkrankten, zeitweise ausfielen oder auch den Betrieb verließen.

Die Antidiskriminierungsstelle sieht ein Dilemma: Offenheit könne Unterstützung ermöglichen, zugleich aber Benachteiligungen auslösen. Wer schweigt, verzichte dagegen häufig auf notwendige Hilfe. Ataman forderte Arbeitgeber dazu auf, psychisch erkrankte Beschäftigte zu unterstützen. Es brauche mehr Wissen über psychische Erkrankungen und "eine klare Haltung gegen Diskriminierung und eine Unternehmenskultur, in der niemand seine Erkrankung verstecken muss, um beruflich bestehen zu können"./jr/DP/jha



