Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Evotec abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -19,80 % verkraften.

Bei Evotec setzt sich die Verlustserie mit dem dritten Handelstag in Folge im Minus fort. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Evotec Aktie damit -10,85 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -48,65 % verloren.

Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich -0,54 % im Plus-Minus-Bereich. Evotec entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Evotec?

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,85 % 1 Monat +10,02 % 3 Monate -19,80 % 1 Jahr -46,82 %

Stand: 17.11.2026, 12:00 Uhr

Die Aktie von Evotec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -46,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei -40,89 %, über 10 Jahre bei -7,07 %.

Informationen zur Evotec Aktie

Evotec erforscht und entwickelt Wirkstoffe für Pharma- und Biotechunternehmen. Das Angebot umfasst Wirkstoffsuche, präklinische Tests sowie Biologikaentwicklung und -produktion. Der international tätige Auftragsforscher konkurriert mit Charles River, WuXi AppTec und Eurofins. Mögliche Differenzierungsmerkmale sind integrierte Forschungsplattformen, datenbasierte Wirkstoffsuche und Partnerschaften mit Beteiligung am Entwicklungserfolg.

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 498,09 Mio.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Evotec Aktie?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.