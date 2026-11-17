BRÜSSEL, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Pelico gab heute bekannt, dass Hamza Charrouf, Chief Customer Officer, auf dem Sovereign AI Summit 2026 sprechen wird, der am 17. November von Google Cloud im MIX Brussels veranstaltet wird.

Um 12:20 Uhr MEZ nimmt Charrouf an der Podiumsdiskussion „Anwendungsfälle aus der Praxis" teil, in der Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors darüber berichten werden, wie sie fortschrittliche KI unter dem für ihre Arbeit erforderlichen Maß an lokaler Kontrolle einsetzen.

Der Gipfel findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem europäische Organisationen darüber entscheiden, wo KI eingesetzt werden soll und nach wessen Regeln. Im Juni veröffentlichte die Europäische Kommission ihren Rahmen für Cloud-Souveränität, der Anbieter anhand von 48 Kriterien aus den Bereichen Recht, Daten und KI, Betrieb und Lieferkette bewertet.

Charrouf wird für eine Branche sprechen, in der Souveränität bereits eine operative Voraussetzung ist. Hersteller aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industrie verfügen über einige der sensibelsten Daten der europäischen Wirtschaft: woraus ihre Systeme bestehen, wer die einzelnen Teile liefert, wann die einzelnen Programme ausgeliefert werden und die dahinterliegenden technischen Daten, von denen ein Großteil exportkontrolliert ist. Pelico bietet Optionen für die souveräne Bereitstellung von Daten und bringt seine Plattform zu S3NS in Frankreich, wodurch die Daten unter französischer Gerichtsbarkeit bleiben und die Anforderungen von SecNumCloud erfüllt werden.

„Hersteller in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie können nicht zwischen Kontrolle und Geschwindigkeit wählen", sagte Hamza Charrouf, Chief Customer Officer von Pelico. „Ihre Daten müssen unter der richtigen Gerichtsbarkeit verbleiben, und der Druck, Ergebnisse zu liefern, übersteigt die Möglichkeiten von Systemen vor der KI-Ära. Die Frage für die Industrie ist, wie KI heute im operativen Geschäft eingesetzt werden kann, mit klarer Kontrolle darüber, wo Daten gespeichert sind und wer darauf zugreifen kann."

Von 14:15 bis 15:00 Uhr MEZ wird Charrouf außerdem gemeinsam mit Hélène Bringer, Präsidentin von S3NS und Vizepräsidentin bei Thales, dem Unternehmen, das Pelico im großen Maßstab produktiv einsetzt, und Gertjan Dewaele, Vizepräsident Produkt & Technologie bei Worldline, an einer Gesprächsrunde mit eingeladenen Analysten und Journalisten zum Thema Sovereign Cloud-Technologie und der S3NS-Plattform teilnehmen.

„Die Hersteller sollten nicht tatenlos zusehen müssen, wie KI funktioniert, während sie auf souveräne Alternativen warten", sagte Bringer. „Die Integration von Pelico in PREMI3NS, die Trusted Cloud von S3NS, zeigt, was eine Umgebung mit hohen Garantien für den Schutz sensibler Daten für kritische Branchen ermöglichen kann."

Weitere Informationen zum Gipfeltreffen finden Sie unter https://cloud.google.com/events/sovereign-ai-summit-26.

INFORMATIONEN ZU PELICO

Pelico ist die KI-gestützte Orchestrierungsplattform für diskrete Fertigungsunternehmen, die komplexe Lieferketten, mehrstufige Stücklisten und Netzwerke mit mehreren Werken verwalten. Pelico schließt die Lücke zwischen Planung und Realität in der Fabrik und verbindet Planungs-, Produktions- und Lieferkettenteams zu einer einheitlichen operativen Realität. Erstausrüster und Aftermarket-Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energieinfrastruktur und Industrieanlagen nutzen Pelico, um Engpässe zu reduzieren, pünktliche Lieferungen zu gewährleisten und die Bearbeitungszeiten zu beschleunigen. Pelico ist in mehr als 25 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter pelico.ai.

Medienkontakt: Antoine Deroche, media@pelico.ai

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